Kontron zieht an - Zahlung von Geschäftspartner und CTO-Berufung

Zur Datenqualität der CMD-Präsentation:





KTN ändert alle paar Quartale die Segmentierung des Geschäfts, ohne sich um eine eindeutige Vergleichbarkeit mit den Vorperioden zu kümmern. Auch hier ist das wieder so. Selbst innerhalb des gleichen Berichtszeitraums werden untereinander nicht abstimmbare Segmentierungen verwendet. So jetzt

(a) IoT und Physical AI / SLAs vs.

(b) Software + Solutions und Smart IoT und M&A vs.

(c) 9 "Divisions" (S. 7) vs. 8 "Divisions" (S. 20), teilweise auch mit abweichenden Namen ("Software" = "Cyber Solutions"? "Telecom" = "Communication"? "Americas" = "North America"? "Defense" = "Aerospace & Defense"?).

Selbst die Segmentumsätze, die noch mit halbwegs dem gleichen Namen geführt werden, haben plötzlich abweichende Beträge (z.B. "Transport" in 1H26 €138m auf S. 7 - im Zwischenabschluss waren das €120m. Oder "Defense" jetzt €111m, vorher nur €84m, S. 7). KTN benutzt gern nebulöse, schlagwortartige und vom jeweilig en vogue befindlichen Jargon bestimmte Begriffe, um zu sagen, was denn nun in den Segmenten genau drinsteckt, und um den Geschäftsverlauf zu kommentieren.

Der wesentlichste substantielle Punkt ist aber natürlich der folgende: Der "IoT"-Umsatz soll von FY26 auf FY30 um 12,2% sinken, der mit dem Schlagwort "Physical AI" versehene Umsatz dagegen atemberaubend von jetzt €120m auf €1,300m explodieren. Bei der Gelegenheit soll auch die EBITDA-Marge um 3 Punkte steigen. Ist das Folge einer Strategieänderung, eine Frage veralternder Technologie, eine enorme Performance-Verbesserung des Teams, eine Marketing-getriebene Begriffsverwirrung?

Insgesamt soll der Umsatz nunmehr bis FY30 um 13% pro Jahr wachsen. Organisch ist KTN seit Q1 '24 ja nur in drei von zehn Quartalen gewachsen, insgesamt ist das Unternehmen trotz mehrfacher, anderslautender Vorstandsversprechungen geschrumpft, wenn man die M&A-Effekte sauber herausrechnet. Da müsste sich also gewaltig etwas ändern. Hätte man vielleicht nachvollziehbar erklären sollen, wie genau diese Verbesserung entstehen wird? Die Analysten sind im Fall KTN ja an einiges gewöhnt, was die vermeintlich starken Wachstumsraten der letzten Jahre angeht. Und sie haben ihre Kurserwartungen immer willfährig in neue, wechselnde Höhen geschraubt. Vielleicht haben sie zu dieser Kernfrage während des CMD nachgehakt, weiß ich aber leider nicht.

Zum Thema Ennoconn: Vielleicht bin ich der einzige, der bis heute nicht verstanden hat, was das eigentlich mit dem anscheinend verunglückten Übernahmeangebot auf sich hatte.





Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, daß Ennoconn seit Jahren die KTN vollkonsolidiert, also eine beherrschende Position schon vor den zusätzlich eingesammelten Aktien hatte. Warum aber sollen jetzt auf einmal große Synergien mit dem seit Jahren beherrschenden Gesellschafter realisiert werden, warum hat man das vorher unterlassen? Und warum heißt es jetzt plötzlich, eine Mehrheit von Ennoconn könne das Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern beeinträchtigen? Was hätte man denn gemacht, wenn das Übernahmeangebot zu einer Aktienmehrheit geführt hätte?

Zu den Ergebniserwartungen: Zu wenig abstimmbare Daten, um das alles zu plausibilisieren. Aber, man möge mir verzeihen, einige Zweifel nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre habe ich.