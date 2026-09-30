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    AKTIE IM FOKUS

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    Kontron zieht an - Zahlung von Geschäftspartner und CTO-Berufung

    Für Sie zusammengefasst
    • Kontron-Aktien legen nach positiven Meldungen zu
    • 126 Millionen Euro stärken Kontrons Finanzlage
    • Martin Rausch wird neuer Technik-Chef bei Kontron
    AKTIE IM FOKUS - Kontron zieht an - Zahlung von Geschäftspartner und CTO-Berufung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kontron haben am Mittwoch dank Aussagen zum Barmittelzufluss sowie einer wichtigen Personalie kräftig angezogen. Nach einem Sprung bis auf 20,84 Euro behaupteten sie zuletzt mit 20,74 Euro ein Plus von 2,5 Prozent. Damit beschleunigten sie ihre Erholung vom jüngst erreichten tiefsten Stand seit Mitte April.

    Der Technologiekonzern meldete eine Zahlung von 126 Millionen Euro seines Geschäftspartners congatec, welche die finanzielle Basis des Unternehmens stärke und zusätzlichen Spielraum für ein weiteres Wachstum gebe. Man werde wieder gezielt strategische Zukäufe prüfen, hieß es. Zudem gab Kontron die Berufung von Martin Rausch als Technik-Chef (CTO) in den Vorstand bekannt. Rausch verfüge über eine langjährige Branchen- und Managementerfahrung und habe bereits in leitenden Positionen bei Siemens Healthineers , General Electric und TGW gearbeitet./gl/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 20,76 auf Tradegate (30. September 2026, 15:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +24,88 %/+34,49 % bedeutet.





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