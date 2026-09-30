AKTIE IM FOKUS
Kontron zieht an - Zahlung von Geschäftspartner und CTO-Berufung
- Kontron-Aktien legen nach positiven Meldungen zu
- 126 Millionen Euro stärken Kontrons Finanzlage
- Martin Rausch wird neuer Technik-Chef bei Kontron
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kontron haben am Mittwoch dank Aussagen zum Barmittelzufluss sowie einer wichtigen Personalie kräftig angezogen. Nach einem Sprung bis auf 20,84 Euro behaupteten sie zuletzt mit 20,74 Euro ein Plus von 2,5 Prozent. Damit beschleunigten sie ihre Erholung vom jüngst erreichten tiefsten Stand seit Mitte April.
Der Technologiekonzern meldete eine Zahlung von 126 Millionen Euro seines Geschäftspartners congatec, welche die finanzielle Basis des Unternehmens stärke und zusätzlichen Spielraum für ein weiteres Wachstum gebe. Man werde wieder gezielt strategische Zukäufe prüfen, hieß es. Zudem gab Kontron die Berufung von Martin Rausch als Technik-Chef (CTO) in den Vorstand bekannt. Rausch verfüge über eine langjährige Branchen- und Managementerfahrung und habe bereits in leitenden Positionen bei Siemens Healthineers , General Electric und TGW gearbeitet./gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 20,76 auf Tradegate (30. September 2026, 15:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +24,88 %/+34,49 % bedeutet.
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Zur Datenqualität der CMD-Präsentation:
- KTN ändert alle paar Quartale die Segmentierung des Geschäfts, ohne sich um eine eindeutige Vergleichbarkeit mit den Vorperioden zu kümmern. Auch hier ist das wieder so.
- Selbst innerhalb des gleichen Berichtszeitraums werden untereinander nicht abstimmbare Segmentierungen verwendet. So jetzt
- Selbst die Segmentumsätze, die noch mit halbwegs dem gleichen Namen geführt werden, haben plötzlich abweichende Beträge (z.B. "Transport" in 1H26 €138m auf S. 7 - im Zwischenabschluss waren das €120m. Oder "Defense" jetzt €111m, vorher nur €84m, S. 7).
- KTN benutzt gern nebulöse, schlagwortartige und vom jeweilig en vogue befindlichen Jargon bestimmte Begriffe, um zu sagen, was denn nun in den Segmenten genau drinsteckt, und um den Geschäftsverlauf zu kommentieren.
Der wesentlichste substantielle Punkt ist aber natürlich der folgende: Der "IoT"-Umsatz soll von FY26 auf FY30 um 12,2% sinken, der mit dem Schlagwort "Physical AI" versehene Umsatz dagegen atemberaubend von jetzt €120m auf €1,300m explodieren. Bei der Gelegenheit soll auch die EBITDA-Marge um 3 Punkte steigen. Ist das Folge einer Strategieänderung, eine Frage veralternder Technologie, eine enorme Performance-Verbesserung des Teams, eine Marketing-getriebene Begriffsverwirrung?
Insgesamt soll der Umsatz nunmehr bis FY30 um 13% pro Jahr wachsen. Organisch ist KTN seit Q1 '24 ja nur in drei von zehn Quartalen gewachsen, insgesamt ist das Unternehmen trotz mehrfacher, anderslautender Vorstandsversprechungen geschrumpft, wenn man die M&A-Effekte sauber herausrechnet. Da müsste sich also gewaltig etwas ändern. Hätte man vielleicht nachvollziehbar erklären sollen, wie genau diese Verbesserung entstehen wird? Die Analysten sind im Fall KTN ja an einiges gewöhnt, was die vermeintlich starken Wachstumsraten der letzten Jahre angeht. Und sie haben ihre Kurserwartungen immer willfährig in neue, wechselnde Höhen geschraubt. Vielleicht haben sie zu dieser Kernfrage während des CMD nachgehakt, weiß ich aber leider nicht.
Zum Thema Ennoconn: Vielleicht bin ich der einzige, der bis heute nicht verstanden hat, was das eigentlich mit dem anscheinend verunglückten Übernahmeangebot auf sich hatte.
Zu den Ergebniserwartungen: Zu wenig abstimmbare Daten, um das alles zu plausibilisieren. Aber, man möge mir verzeihen, einige Zweifel nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre habe ich.
Kurz mein Feedback vom CMD (auch wenn ich kein Kontronexperte bin):
- Das gesamte Management hat umfangreich präsentiert und strukturiert zu allen Bereichen Fragen beantwortet.
- Der Tag sollte m.E. neben einem update zu Kontrons aktueller Entwicklung insbesondere die Partnerschaft mit Ennercon erläutern
- Man plant ein sehr starkes Wachstumim Verteidigungsbereich,bei Software und Transport. Hier ist wohl auch ein Großteil der Ingenieure beschäftigt und man hat EBITDA-Margen von 10 bis 18% vom Umsatz.
- Die anderen Bereiche verdienen alle weniger als 10% EBITDA vom Umsatz, sollen aber mit Ausnahme von Greentec (negatives EBITDA) sich normal weiterentwickeln (aber jeweils mit wenig Wachstum). Greentec soll massiv restrukturiert werden....
- Foxconn möchte Kontron nicht mehrheitlich erwerben, da Kontron in Europa umfangreiche Aufträge mit staatlichen Stellen hat und man diese Beziehungen nicht stören möchte.
- Trotzdem möchte man die Zusammenarbeit weitgehend ausdehnen. Man erwartet ein um 84 Mio. Eurohöheres Ergebnis für beide aus der Kooperation (2027: 31 Mio. ,2028 62Mio.).
- Mit Unterstützung von Foxconn möchte man insbesondere in Asien und Americas deutlich stärker wachsen.
- Unabhängig davon plant man den Abbau des Working Capitals in 2026 um 100 Mio. durch verschiedene Maßnahmen.
- Man sieht im MArkt umfangreiche Vorteile durch die Kooperation. So sollen Aufträge mit großen Mengen die niedrigen Kosten von Foxconn in China nutzen. Kostenmäßig sieht man Vorteile durch die niedrigen Kosten der eigenen Mitarbeiter. So arbeitet ein Großteil der Ingenieure in Osteuropa. Die Kosten der Softwareingenieure sollen von 49 auf43EUro pro Stunde reduziert werden.
- Der Outlook für 2030 wurde wie folgt erhöht:Umsatz 2600Mio.Euro (dv.über 1,0 Mrd. aus Software und Solutions, 300 Mio. aus Zukäufen, 1300 Smart IoT). Das EBITDA soll mit einem CAGR von 17% auf 420 Mio. Euro wachsen (Software und Solutions auf über 22% EBITDA Marge, Smart IoT auf über 10%).
- Kritisch finde ich, dass man (anscheinend nur auf Wunsch von Foxcon) die Aktienrückkäufe einstellt und zukünftig stattdessen nur noch Dividenden ausschütten möchte (ich frage mich, ob das überhaupt zulässig ist), wobei ich eine klare Dividendenpolitik von 40 bis 50%Payout auch gut finde. Mich stört hier nur dass man es anscheinend nur wg. Foxconn macht).
- Insgesamt machte das Ganze einen guten Eindruck auf mich. Man scheint wohl eine ganz gute Zusammenarbeit mit Foxcon gefunden zu haben und verfügt über drei interessante Segmente plus Wachstumspotential außerhalb Europas. Ob ich die AKtien kaufe? Ich weiß es nicht, dass muß ich sehen (ist eigentlich nicht meine Branche).
Irrtum vorbehalten. Keine Handlungsempfehlung. DYOR