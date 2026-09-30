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    Ölpreise steigen wieder nach Rückgang am Vortag

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise erholen sich nach Verlusten vom Vortag
    • Angriffe auf drei Tanker belasten die Lage am Golf
    • Saudi-Arabien steigert Transporte durch Pipeline
    Ölpreise steigen wieder nach Rückgang am Vortag
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch einen Teil der Verluste vom Vortag wieder wettgemacht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November stieg um fast ein Prozent auf 103,47 US-Dollar. Die Notierung hielt sich im Tagesverlauf stabil auf dem Niveau vom frühen Handel.

    Erneut haben die Anleger die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten und die Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf im Blick. Zuletzt gab es Meldungen, dass mehrere Tankschiffe in der Straße von Hormus unter Beschuss geraten sind. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) in separaten Meldungen mitteilte, wurden drei Schiffe von unbekannten Projektilen getroffen. Die Vorfälle ereigneten sich demnach bereits am Dienstag.

    Bis zum Dienstagabend war der Preis für Öl der Sorte Brent noch zeitweise um mehr als drei Dollar je Barrel gefallen. Am Markt wurde dieser Rückgang mit höheren Liefermengen aus Saudi-Arabien begründet. Der wichtige Förderstaat hat die Transporte durch seine Ost-West-Pipeline inzwischen auf mindestens 3,5 Millionen Barrel pro Tag hochgefahren, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Dies entspricht etwa der Hälfte der Kapazität der Leitung.

    Unterdessen haben die USA ihren wirtschaftlichen Druck auf den Iran verstärkt und weitere Sanktionen gegen Unterstützer Teherans verhängt. Für starke Schwankungen am Ölmarkt sorgte nicht zuletzt auch die Aussicht auf mögliche Beschränkungen der US-Dieselexporte. Die Regierung von Präsident Donald Trump versucht damit, die hohen Dieselpreise im eigenen Land einzudämmen./jkr/he





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