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    Noch 30% Kursplus drin?

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    Weniger Handys, mehr Gewinn? HSBC setzt bei Xiaomi auf die Margenwende

    Teure Speicherchips drücken bei Xiaomi auf die Handymargen, doch HSBC sieht den Tiefpunkt schon im dritten Quartal. Neue Flaggschiffe und die SUV-Reihe SkyNomad sollen 2027 die Wende bringen. Die Bank rät jetzt zum Kauf.

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    Noch 30% Kursplus drin? - Weniger Handys, mehr Gewinn? HSBC setzt bei Xiaomi auf die Margenwende
    Foto: David Zorrakino - EUROPA PRESS

    HSBC nimmt Xiaomi neu in die Bewertung auf und rät zum Kauf. Das Kursziel liegt bei 33,20 Hongkong-Dollar und damit rund 28 Prozent über dem Schlusskurs vom 25. September. Selbst dieses Ziel läge noch klar unter dem 52-Wochen-Hoch von 55,80 Hongkong-Dollar (HKD).

    Die Bank sieht 2026 als Übergangsjahr, in dem teure Speicherchips das Smartphone-Geschäft belasten. Ab dem vierten Quartal sollen neue Modelle die Margen wieder anheben, lange bevor die Stückzahlen zurückkommen.

    Wie groß der Druck ist, zeigte das zweite Quartal. Xiaomi lieferte 26,5 Prozent weniger Smartphones aus, insgesamt 31,2 Millionen Geräte. Weil der Durchschnittspreis zugleich um fast 26 Prozent auf 1.351 Yuan stieg, schrumpfte der Handyumsatz nur um 7,5 Prozent.

    Für den Wachstumsmotor sorgen die Autos. Für 2026 rechnet HSBC mit 425.600 ausgelieferten Elektrofahrzeugen und bleibt damit unter der Markterwartung von 450.000.

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    Mehr Schwung soll die neue Familien-SUV-Reihe SkyNomad bringen, die zwischen 209.900 und 299.900 Yuan kostet und damit vergleichbare Modelle von Li Auto und AITO preislich angreift. Binnen vier Minuten nach dem Start gingen mehr als 10.000 verbindliche Bestellungen ein. 2027 sollen insgesamt 540.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden, davon 150.000 SkyNomad.

    Unterm Strich erwartet HSBC zwischen 2026 und 2028 beim bereinigten Nettogewinn ein jährliches Plus von 28 Prozent. Künstliche Intelligenz bleibt vorerst ein Kostenblock: Mehr als 16 Milliarden Yuan will Xiaomi allein 2026 investieren, nennenswerte Gewinnbeiträge plant HSBC bis 2027 nicht ein. Als Risiken nennt die Bank Engpässe bei Chips, wachsende Konkurrenz durch Huawei und Lenovo sowie Währungsschwankungen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Xiaomi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 2,825EUR auf Tradegate (30. September 2026, 16:07 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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