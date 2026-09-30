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    Sibanye-Stillwater schließt Tarifvertrag für seine US-PGM-Betriebe in der East Boulder-Mine ab

    Sibanye-Stillwater schließt Tarifvertrag für seine US-PGM-Betriebe in der East Boulder-Mine ab
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Johannesburg, 30. September 2026 / IRW-Press / Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW)  https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... gibt bekannt, dass die Belegschaft in der East-Boulder-Mine in Montana (USA) erfolgreich einen neuen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft United Steel Workers International Union (USW) ratifiziert hat, der rückwirkend vom 1. August 2026 bis zum 31. Juli 2029 gilt. Der neue Vertrag sieht eine Lohnerhöhung von 4,5 % im ersten Jahr sowie im zweiten Jahr entweder 3,5 % oder den Verbraucherpreisindex (CPI) – je nachdem, welcher Wert höher ist – und im dritten Jahr entweder 3,0 % oder den Verbraucherpreisindex (CPI) – je nachdem, welcher Wert höher ist – vor.

     

    Die Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung des Plans der US-PGM-Betriebe, den Bergbau vollständig zu mechanisieren, einschließlich der Umstellung von einem Anreizsystem für das Gesteinsbrechen auf ein teambasiertes Anreizsystem sowie der Modernisierung bestimmter veralteter Sozialleistungen, die nicht mehr dem US-amerikanischen Markt entsprachen.

     

    Der Streik der USW-Mitglieder im Bergwerk Stillwater East und im Metallurgiewerk Columbus dauert an. Das Unternehmen setzt sich weiterhin für einen konstruktiven Dialog ein, um eine Einigung zu erzielen, die die langfristige Nachhaltigkeit des Betriebs gewährleistet.

     

    Über Sibanye-Stillwater

     

    Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platingruppenmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und gehört zu den führenden Goldproduzenten. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld zudem auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

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