Darum sollte Warren Buffetts Lieblingsaktie jetzt schnellstens verkauft werden!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Coca-Cola

Inzwischen hat sich Investmentlegende Warren Buffett nicht nur als Vorstandsvorsitzender, sondern auch als Chef des Verwaltungsrates aus den Geschäften seiner Holding-Gesellschaft Berkshire Hathway zurückgezogen und die Geschicke des Unternehmens in die Hände seines Nachfolgers Greg Abel gelegt. Der hat nichts anbrennen lassen und zügig erste weitreichende Investmententscheidungen, darunter auch den Verkauf von Positionen, getroffen.

Eine Aktie wurde bislang jedoch nicht angetastet – Coca-Cola, die neben Apple und American Express zu den größten und längsten Konstanten im Portfolio von Berkshire Hathaway gehört. Bei den beiden anderen hatte Buffett selbst noch den Rotstift angesetzt und sich von Anteilen getrennt. Das Festhalten an Coca-Cola ist allerdings nichts, was sich Anlegerinnen und Anleger aktuell zum Vorbild nehmen sollten, denn die Unternehmensbewertung ist inzwischen weit über das Ziel hinausgeschossen – gerade jetzt, wo Anleiherenditen eine ernsthafte Alternative zu Dividendenwerten darstellen – und auch im Chart zeichnen sich die ersten Verkaufssignale ab.

Bislang ist das Börsenjahr für Coca-Cola, nicht zuletzt auch aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft im Heimatland, erfolgreich verlaufen. Rund ein Viertel konnte die Aktie seit dem Jahreswechsel zulegen und damit selbst KI-Werte wie Microsoft und Nvidia hinter sich lassen. Doch mit dieser Outperformance dürfte es jetzt vorbei sein und die Aktie den Rückwärtsgang einlegen. Anlegerinnen und Anleger sind angehalten, das Papier jetzt zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen – oder sich gegen Verluste abzusichern und sogar gegen Coca-Cola zu wetten. Mit dem Put-Optionsschein MR6RFP lassen sich im Fall einer kräftigen Korrektur Renditen von 97,0 Prozent und mehr erzielen!

Coca-Cola Chartsignale

Langfristiger Aufwärtstrend: Coca-Cola befindet sich in einer übergeordneten und mehrjährigen Anstiegsbewegung, die sich in diesem Jahr beschleunigt hat.

Coca-Cola befindet sich in einer übergeordneten und mehrjährigen Anstiegsbewegung, die sich in diesem Jahr beschleunigt hat. Bearishe Divergenzen: Der Rekordlauf ist technisch inzwischen nicht mehr gestützt, da sich die technischen Indikatoren gegen den Trend der Aktie in Abwärtstrends befinden.

Der Rekordlauf ist technisch inzwischen nicht mehr gestützt, da sich die technischen Indikatoren gegen den Trend der Aktie in Abwärtstrends befinden. Erste Verkaufssignale: Die Aktie ist in den vergangenen Tagen unter dem Druck des Anleihemarktes unter die 50-Tage-Linie gefallen. Das ist ein erstes Verkaufssignal.

Die Aktie ist in den vergangenen Tagen unter dem Druck des Anleihemarktes unter die 50-Tage-Linie gefallen. Das ist ein erstes Verkaufssignal. Erhebliche Abwärtspotenzial: Sowohl technisch als auch fundamental verfügt Coca-Cola jetzt über eine signifikante Downside und hohe Verlustrisiken.

Coca-Cola: Darum hat es sich jetzt ausgeprickelt!

Dass Coca-Cola es überhaupt zur Lieblingsaktie von Warren Buffett bringen konnte, ist dem langfristig hohen Unternehmens- und Dividendenwachstum sowie der großen Zuverlässigkeit des Konzerns zu verdanken, die sich auch in der Konstanz widerspiegelt, mit der das Unternehmen über alle Krisen der vergangenen Jahrzehnte hinweg seine Ausschüttungen angehoben hat. Inzwischen bringt es Coca-Cola auf 63 Jahre mit Anhebungen in Folge.

In den vergangenen Jahren verlief die Wachstumskurve sehr viel weniger geradlinig. Nicht nur Coca-Cola, sondern die gesamte Konsumgüterbranche kämpft mit einem schwierigen Wettbewerbsumfeld, das durch steigende Input-Preise, wachsende Handelshemmnisse und Verbraucherinnen und Verbraucher geprägt ist, denen langsam die Ersparnisse ausgehen und die deshalb immer häufiger zu Eigenmarken greifen oder ganz auf den Kauf bestimmter, verzichtbarer Produkte verzichten.

Nichtsdestotrotz ist dem Unternehmen in den vergangenen 2 Quartalen ein mit 11,2 und 6,0 Prozent bemerkenswert hohes Umsatzwachstum gelungen, was zur ansprechenden Performance der Aktie in diesem Jahr maßgeblich beigetragen hat – und auch zur Outperformance gegenüber operativ weniger erfolgreichen Mitbewerbern, wie Monster, Keurig Dr Pepper oder PepsiCo.

Rekordnotierungen konnten technisch nicht bestätigt werden

Zusätzlich zur ansprechenden Performance beigetragen hat der Umstand, dass die Aktie als sicherer Hafen gilt. Das war angesichts des Iran-Krieges sowie der daraus hervorgegangenen Energie- und Inflationskrise ein gewichtiges Argument für Investoren, hier ungeachtet einer steigenden Unternehmensbewertung zuzugreifen. Erst vor kurzem wurde mit 92,49 US-Dollar ein neues Rekordhoch erklommen. Seither hat sich das Kursgeschehen jedoch spürbar abgekühlt.

In den vergangenen Wochen wurde der Handel von Verlusten bestimmt. Das hängt einerseits mit den stark steigenden Anleiherenditen zusammen, die Aktien insgesamt weniger attraktiv machen, doch es gibt andererseits auch handfeste technische Gründe für die Rallyepause. Der Höhenflug der Aktie wurde schon seit Monaten nicht mehr durch die Indikatoren RSI und MACD unterstützt, die sich bereits seit Februar in gegen den Trend der Aktie gerichteten Abwärtstrends befinden. Solche bearishen Divergenzen gelten als Vorboten von Trendwenden.

Erste Verkaufssignale könnten die Talfahrt jetzt beschleunigen

Eine solche zeichnet sich inzwischen mit wachsender Sicherheit ab, denn neben bearishen Divergenzen liegen erste Verkaufssignale vor. In den vergangenen Tagen hat die Coca-Cola-Aktie mit der 50-Tage-Linie eine erste wichtige Unterstützung aufgegeben, außerdem ist der Trendstärkeindikator MACD inzwischen unter die Nulllinie gefallen, womit er bereits einen Abwärtstrend anzeigt. Das dürfte jetzt zu weiteren Verlusten und einem Test des Unterstützungsbereichs um 85 US-Dollar führen.

Wird auch dieser unterschritten, was angesichts des schwachen, aber nicht überverkauften Relative-Stärke-Index (RSI) wahrscheinlich ist, dürfte auch die Unterstützung bei 80 US-Dollar angelaufen werden, wo mit der 200-Tage-Linie eine echte Bewährungsprobe und das Risiko einer übergeordneten und dauerhaften Trendwende lauern würde. Neutralisieren könnte die Gefahr dagegen erst ein technisch bestätigter Anstieg auf neue Allzeithochs, wofür aktuell aber keine belastbaren Hinweise vorliegen. Eine Korrekturverschärfung und ein Ausbruch aus dem Aufwärtstrendkanal zur Unterseite ist daher das wahrscheinlichste Szenario.

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bewertung deutlich zu hoch, Dividende zu wenig attraktiv

Während der Chart erste Verkaufssignale liefert, ist die Unternehmensbewertung im aktuellen Hochzinsumfeld schon länger nicht mehr zeitgemäß. In den vergangenen Monaten war die relative Stärke der Aktie gegenüber anderen Konsumgüter- und Dividendenaktien sowie Value-Werten bemerkenswert, doch die dürfte nicht anhalten, da Coca-Cola inzwischen deutlich sowohl über seinem historischen Durchschnitt als auch den Vielfachen der Konkurrenz handelt.

Für 2026 steht ein KGVe von 26,3 zu Buche. Das entspricht einer mageren Gewinnrendite von 3,8 Prozent und liegt außerdem um 10,5 Prozent über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 23,8. Der direkte Mitbewerber PepsiCo wird demgegenüber nur zum 15,1-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Wird die Dividendenrendite von 2,44 Prozent hinzuaddiert, ergibt sich eine Gesamtrendite von 6,24 Prozent. Das liegt nur noch um etwa einen halben Prozentpunkt über der Rendite für eine US-Staatsanleihe mit 30-jähriger Laufzeit. Auch das ist ein Indiz für eine signifikante Überbewertung.

Die wird auch durch andere Bewertungskennziffern nicht gerechtfertigt. So liegt beispielsweise das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) bei 3,55. Als günstig gilt ein Wert von 1,0 oder darunter. Bei Kennziffern, die nicht gewinnbezogen sind, landet Coca-Cola zum Teil um mehrere 100 Prozent über dem Branchendurchschnitt sowie um 10 bis 15 Prozent über seinem historischen Mittelwert. Damit sprechen nicht nur der Chart, sondern auch die Fundamentaldaten für einen Verkauf.

Noch ist man an der Wall Street zuversichtlich

Ungeachtet der inzwischen unzeitgemäßen Unternehmensbewertung raten Analystinnen und Analysten mit großer Mehrheit zum Kauf der Aktie. Bei insgesamt 24 Einschätzungen kommt Coca-Cola 12 Mal auf "Kaufen" und weitere 7 Mal auf "Übergewichten". Nur eine Stimme rät zum "Reduzieren" von Positionen, während sich 4 Expertinnen und Experten neutral geäußert haben.

Das noch verbliebene Kurspotenzial wird jedoch als überschaubar eingeschätzt. Als fairer Wert werden im Mittel 94,65 US-Dollar genannt, das entspräche einem Anstieg von 8,6 Prozent. Die Kursziele reichen dabei durchaus weit auseinander. Die zuversichtlichste Einschätzung traut Coca-Cola einen Anstieg auf 104,00 US-Dollar zu, dem steht eine pessimistische Schätzung von 75,00 US-Dollar als gegenwärtig niedrigstes Kursziel gegenüber.

Coca-Cola auf einen Blick

ISIN : US1912161007

: US1912161007 Marktkapitalisierung: 373,6 Milliarden US-Dollar

373,6 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,44 Prozent

2,44 Prozent KGVe 2026: 26,3

26,3 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 94,65 US-Dollar

94,65 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +8,6 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Eine Unternehmensbewertung weit über dem Branchen- sowie dem historischen Durchschnitt, erste Verkaufssignale im Chart der Aktie und eine mit 2,44 Prozent gegenüber dem Anleihenmarkt nicht mehr konkurrenzfähige Dividende sprechen jetzt für ein Ende des Höhenfluges bei Coca-Cola.

Wer die Aktie hält, sollte den Verkauf seiner Position und Gewinnmitnahmen erwägen. Wer sich beispielsweise aus steuerlichen Gründen nicht von Coca-Cola trennen oder aktiv gegen einen weiteren Kursanstieg der Aktie wetten möchte, kann das mit dem Put-Optionsschein MR6RFP tun.

MR6RFP ist mit einer Laufzeit bis zum 17. Juni 2027 und einem Basispreis von 90,00 US-Dollar ausgestattet. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 6,0 sowie die Chance auf hohe Absicherungsgewinne, wie das folgende Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle zeigt:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende über 90,00 US-Dollar notieren, verfällt MR6RFP wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Positionsgröße dem individuellen Risikoprofil entsprechend angepasst und ein vorzeitiger Verkauf erwogen werden, wenn Coca-Cola nachhaltig (also mindestens auf Wochenbasis) auf ein neues, technisch bestätigtes Allzeithoch klettert oder sich die Short-These über längere Zeit nicht bewahrheiten sollte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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