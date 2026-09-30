🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Türkische Justiz weitet Untersuchungen nach Manipulationsskandal aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Ermittlungen richten sich gegen 217 Verdächtige
    • Mehr als 455.000 Anleger sind von der Krise betroffen
    • Erdogan setzt Ausschuss zur Fondsauflösung ein
    Türkische Justiz weitet Untersuchungen nach Manipulationsskandal aus
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ISTANBUL (dpa-AFX) - Die türkische Justiz weitet Ermittlungen gegen zahlreiche Personen aus, nachdem ein Manipulationsskandal an der Börse Mitte September das Land erschüttert hatte. Justizminister Akin Gürlek teilte auf der Plattform X mit, insgesamt seien gegen 217 Verdächtige Durchsuchungs-, Beschlagnahme- und Fahndungsbefehle erlassen worden. Zuvor waren bereits Führungskräfte von Investmentfirmen verhaftet worden.

    Gürlek erklärte, der Umfang der neusten Ermittlungen beschränke sich nicht nur auf die aktuellen Fonds und Verdächtigen, auch Kursbewegungen bei 26 verdächtigen Aktien würden eingehend untersucht.

    Geschädigte in Sorge

    Von der Krise sind der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge mehr als 455.000 Investoren betroffen, darunter viele Kleinanleger. Wegen der massiven Inflation in der Türkei investieren viele Menschen ihr Erspartes in Aktiengeschäften, in der Hoffnung, es so gegen den Werteverlust zu schützen. Die Betroffenen berichten lokalen Medien zufolge von großer Verunsicherung ob ihrer Ersparnisse. Die Opposition lud einige der Geschädigten ins Parlament ein und fordert staatliche Entschädigungen.

    Stellvertretende AKP-Parteivorsitzende zurückgetreten

    Nachdem die stellvertretende AKP-Parteivorsitzende und ehemalige Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya bereits von ihrem Posten zurückgetreten war, ordnete laut Anadolu die Generalstaatsanwaltschaft an, das Vermögen der Politikerin und ihres Mannes einzufrieren.

    Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte am Dienstag nach einer Versammlung von AKP-Provinzvorsitzenden, mit jenen, die nach dem Eigentum des Staates und des Volkes greifen, wolle und könne die Partei nichts zu tun haben. Zuvor hatte die Opposition Kaya kritisiert, in den Finanzskandal verwickelt gewesen zu sein und Gewinne in Milliardenhöhe erzielt zu haben.

    Gremium mit koordinierter Fond-Auflösung beauftragt

    Erdogan erklärte zudem, ein vom Vizepräsident geleiteter Ausschuss sei mit umfassenden Befugnissen ausgestattet worden, der die Auflösung der Fonds koordinieren werde. Er kündigte an, Mängel würden behoben und das System effizienter gestaltet werden.

    Die Krise um Investmentfonds erschüttert die Türkei seit Mitte September. Die türkische Kapitalmarkbehörde SPK liquidierte Anadolu zufolge 131 Investmentfonds, in denen laut Medienberichten Vermögenswerte in Milliardenhöhe gebunden waren. Die türkischen Behörden ermitteln, ob die Fondsbewertungen künstlich aufgebläht wurden./shu/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Türkische Justiz weitet Untersuchungen nach Manipulationsskandal aus Die türkische Justiz weitet Ermittlungen gegen zahlreiche Personen aus, nachdem ein Manipulationsskandal an der Börse Mitte September das Land erschüttert hatte. Justizminister Akin Gürlek teilte auf der Plattform X mit, insgesamt seien gegen 217 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     