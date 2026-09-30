🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Kein einziger Trade war echt

    717 Aufrufe 717 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fake-KI-Trading bringt Anleger um 15 Millionen US-Dollar

    Hunderte US-Kleinanleger verloren mehr als 15 Millionen US-Dollar. Besonders perfide: Die Plattformen gaben sich sogar als von der SEC reguliert aus.

    Für Sie zusammengefasst
    Kein einziger Trade war echt - Fake-KI-Trading bringt Anleger um 15 Millionen US-Dollar
    Foto: DALL*E

    Hunderte Kleinanleger haben laut US-Börsenaufsicht SEC mehr als 15 Millionen US-Dollar (rund 13,2 Millionen Euro) durch angebliche KI-Handelsplattformen verloren, die über WhatsApp-Gruppen beworben wurden. Die SEC reichte am Dienstag zwei Klagen gegen Cryptoaiml Ltd. und TSAI Pro Ltd. sowie verbundene Unternehmen ein. Der Vorwurf: Anleger seien mit dem Versprechen KI-gestützter Aktiengeschäfte angelockt worden, tatsächlich habe auf keiner der Plattformen echter Handel stattgefunden.

    Nach Angaben der Behörde wurden erfundene Gewinne angezeigt, gefälschte Anlageberater eingesetzt und angebliche Mitinvestoren in WhatsApp-Chats genutzt, um Vertrauen aufzubauen. Die Plattformen behaupteten zudem, von der SEC überwacht beziehungsweise reguliert zu werden. Kunden sollten Kryptowährungen oder Bargeld einzahlen, während die Gelder laut Klage auf ausländische Konten weitergeleitet wurden.

    Cryptoaiml soll Anleger um mehr als 12,5 Millionen US-Dollar gebracht haben. TSAI Pro soll weitere 2,8 Millionen US-Dollar eingesammelt haben. Besonders perfide: Beide Unternehmen sollen gefälschte SEC-Dokumente beziehungsweise Zertifikate genutzt haben, um Seriosität vorzutäuschen. Bei Cryptoaiml wurden Anleger, die Geld abheben wollten, laut SEC zusätzlich aufgefordert, weitere Vorauszahlungen zu leisten, bevor ihre angeblich gesperrten Konten freigegeben würden.

    Bei TSAI Pro wurde das Ganze als automatisierter KI-Handel verkauft. Kunden sollten Bots mieten, die für sie handeln und garantierte Gewinne erwirtschaften sollten. Laut SEC existierten diese Bots jedoch gar nicht. Eingezahlte Gelder seien nie für Handelsgeschäfte verwendet worden.

    "Obwohl die Methoden, mit denen unschuldige Anleger in diesen betrügerischen Investitionsmaschen hereingelegt wurden, variierten, war das Ziel dasselbe – potenziellen Anlegern überdurchschnittliche Renditen zu versprechen, zu behaupten, sie seien legitime, von der SEC regulierte Unternehmen, und ihnen dann ihr Geld zu stehlen", zitiert Bloomberg David Woodcock, Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen


    WhatsApp selbst wird kein Fehlverhalten vorgeworfen. Die SEC warnt allerdings ausdrücklich davor, dass Gruppenchats zunehmend als Einstiegstor für Anlagebetrug genutzt werden. Für Anleger ist die Masche besonders gefährlich, weil sie gleich mehrere Vertrauenssignale kombiniert: KI, angeblich regulierte Plattformen, gefälschte Gewinne und vermeintliche Mitinvestoren, die hohe Renditen feiern.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Kein einziger Trade war echt Fake-KI-Trading bringt Anleger um 15 Millionen US-Dollar Hunderte US-Kleinanleger verloren mehr als 15 Millionen US-Dollar. Besonders perfide: Die Plattformen gaben sich sogar als von der SEC reguliert aus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     