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    US-Anleihen legen etwas zu

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen bewegten sich am Mittwoch kaum
    • Zehnjährige US-Rendite sank auf 5,25 Prozent
    • Daten bewegten den Markt kaum, Ölpreise stiegen
    US-Anleihen legen etwas zu
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg im frühen Handel leicht um 0,12 Prozent auf 104,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 5,25 Prozent, nachdem sie am Vortag mit 5,29 Prozent den höchsten Stand seit 2007 erreicht hatte.

    Eine Vielzahl von US-Konjunkturdaten konnten dem Markt keine neue Richtung geben. Die Kurse hielten sich in einer vergleichsweise engen Spanne. Zwar sind die privaten Einkommen im August schwächer als erwartet gestiegen. Ein Anstieg der Konsumausgaben um 0,9 Prozent im Monatsvergleich war aber am Markt erwartet worden. Der Preisindex PCE, ein von der US-Notenbank Fed bevorzugter Preisindikator, verharrte im August auf 3,4 Prozent und lag damit tiefer als am Markt erwartet worden war.

    Gestützt wurden die Renditen durch einen Anstieg der Ölpreise und den damit verbundenen Inflationssorgen. Zur Wochenmitte haben die Notierungen am Ölmarkt wieder zugelegt nach Meldungen, dass mehrere Tanker in der Straße von Hormus unter Beschuss geraten sind. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) in separaten Meldungen mitteilte, wurden drei Schiffe von unbekannten Projektilen getroffen./jkr/jha/






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