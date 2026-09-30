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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,21 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +4,61 %
    Platz 2
    Performance 1M: -3,94 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,61 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +4,51 %
    Platz 3
    Performance 1M: +8,84 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,51 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +3,86 %
    Platz 4
    Performance 1M: +1,31 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,86 %.

    Evotec
    Tagesperformance: +3,79 %
    Platz 5
    Performance 1M: -11,00 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,79 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um einen Kurssprung und die Frage, ob stark gestiegene Shortpositionen von über 6 % durch Rückkäufe gedeckt werden. Zudem wird der Abgang von Führungskräften als Folge strategischer Konflikte, insbesondere um den Toulouse-Verkauf, bewertet. Kritisiert werden mangelnde Profitabilität, Managementqualität und die unklare Zukunft des Standorts Toulouse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +2,90 %
    Platz 6
    Performance 1M: +0,83 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,90 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Jefferies’ bestätigte Kaufempfehlung mit 44 Euro Kursziel sowie mögliche Gegenwinde: Trotz starker Chipnachfrage könnten Prognosen kaum steigen, ein Zyklushoch im vierten Quartal und sinkende Bewertungen die Aktie belasten. Zudem wird diskutiert, ob MicroLED-Anwendungen künftig Nachfrage von InP-Anlagen zu MicroLED-Anlagen verlagern könnten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    United Internet
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 7
    Performance 1M: -10,71 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    Kontron
    Tagesperformance: +2,41 %
    Platz 8
    Performance 1M: -9,70 %
    Chart Kontron
    ISIN: AT0000A0E9W5
    WKN: A0X9EJ
    Die Kontron Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,41 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang: Die Aktie unterschritt das Augusttief, ein weiterer Rückgang bis zum April-Gap bei 19,81 Euro wird für möglich gehalten. Diskutiert werden zudem der Capital Markets Day, ein Zahlenfehler in der Präsentation und ein mittelfristiges EPS-Ziel von 3,50 Euro. Positiv bewertet wird ein angekündigter Mittelzufluss von 126 Millionen Euro samt neuem CTO; außerdem geht es um Aktienkäufe des CEO.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.

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