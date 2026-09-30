Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +4,61 %
Performance 1M: -3,94 %
Tagesperformance: +4,51 %
Performance 1M: +8,84 %
Tagesperformance: +3,86 %
Performance 1M: +1,31 %
Tagesperformance: +3,79 %
Performance 1M: -11,00 %
? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,90 %
Performance 1M: +0,83 %
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Tagesperformance: -2,65 %
Performance 1M: -10,71 %
Tagesperformance: +2,41 %
Performance 1M: -9,70 %
? wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)
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