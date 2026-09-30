Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um einen Kurssprung und die Frage, ob stark gestiegene Shortpositionen von über 6 % durch Rückkäufe gedeckt werden. Zudem wird der Abgang von Führungskräften als Folge strategischer Konflikte, insbesondere um den Toulouse-Verkauf, bewertet. Kritisiert werden mangelnde Profitabilität, Managementqualität und die unklare Zukunft des Standorts Toulouse.