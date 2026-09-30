Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 30.09.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
AXA
Tagesperformance: -3,38 %
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 1
Performance 1M: -3,36 %
Performance 1M: -3,36 %
Vinci
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 2
Performance 1M: -4,38 %
Performance 1M: -4,38 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,64 %
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 3
Performance 1M: -0,14 %
Performance 1M: -0,14 %
TotalEnergies
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 4
Performance 1M: +3,22 %
Performance 1M: +3,22 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 5
Performance 1M: -7,73 %
Performance 1M: -7,73 %
Siemens
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 6
Performance 1M: -2,45 %
Performance 1M: -2,45 %
ENGIE
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 7
Performance 1M: -8,01 %
Performance 1M: -8,01 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte