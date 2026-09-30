Lacuna Ads vereint Angebot, Nachfrage und Datenintelligenz, um Wachstum der programmatischen Werbung voranzutreiben
SINGAPUR, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Das weltweit tätige Werbeteknologieunternehmen Lacuna hat heute Lacuna Ads, sein integriertes Ökosystem für programmatische Werbung, vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei Lacunas exklusives, eigenes und selbst betriebenes (O&O) Werbeinventar aus seiner Flaggschiff-Dienstprogramm-App sowie ein breiteres Portfolio an Dienstprogramm- und Gaming-Produkten, die zusammen mehr als 2,4 Milliarden Installationen verzeichnen. Auf dieser Grundlage möchte Lacuna Ads als Katalysator für das Wachstum im Bereich der programmatischen Werbung fungieren, indem es die Koordination verbessert, die Transaktionseffizienz steigert und Partnern dabei hilft, aus jeder Impression mehr Wert zu schöpfen.
Da programmatische Werbung weiter wächst und sich weiterentwickelt, kann eine bessere Abstimmung innerhalb des gesamten Ökosystems neue Wachstumschancen eröffnen. Zwar können fragmentierte Daten und Funktionen, doppelte Technologieinfrastrukturen sowie ineffiziente Abgleichverfahren dieses Potenzial einschränken, doch verfolgt Lacuna Ads einen stärker integrierten Ansatz, um diese Lücken zu schließen.
Dieser Ansatz spiegelt die praktische Erfahrung von Lacuna im Bereich der programmatischen Werbung wider. Ausgehend von seinen Aktivitäten als Medienanbieter weitete Lacuna sein Geschäft auf den Bereich der Ad-Exchange-Infrastruktur aus und baute anschließend DSP-Fähigkeiten auf, wodurch das Unternehmen praktische Einblicke in die Prioritäten von Medienanbietern, Werbetreibenden, DSPs, Supply-Side-Plattformen (SSPs) und Plattformteams gewann.
Diese Erfahrung bildet nun die Grundlage für drei sich ergänzende Angebote. Lacuna Axis dient als Basis für den Anzeigenhandel sowie die Abwicklung von Transaktionen und verbindet programmatische Käufer und Verkäufer weltweit. Lacuna Engine erweitert die Kompetenzen des Unternehmens auf die Nachfrageseite durch Echtzeit-Gebote sowie die Optimierung des Medieneinkaufs, während Lacuna Agent bewährte Funktionen für den Anzeigenhandel über eine Self-Service-SaaS-Plattform für Plattformteams bereitstellt, die ihre eigene programmatische Infrastruktur aufbauen und betreiben möchten. In diesem gesamten Ökosystem setzt Lacuna Ads Datenintelligenz bei der Traffic-Weiterleitung, der Inventarzuordnung, den Gebotsentscheidungen und der dynamischen Ertragsoptimierung ein.