🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lacuna Ads vereint Angebot, Nachfrage und Datenintelligenz, um Wachstum der programmatischen Werbung voranzutreiben

    SINGAPUR, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Das weltweit tätige Werbeteknologieunternehmen Lacuna hat heute Lacuna Ads, sein integriertes Ökosystem für programmatische Werbung, vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei Lacunas exklusives, eigenes und selbst betriebenes (O&O) Werbeinventar aus seiner Flaggschiff-Dienstprogramm-App sowie ein breiteres Portfolio an Dienstprogramm- und Gaming-Produkten, die zusammen mehr als 2,4 Milliarden Installationen verzeichnen. Auf dieser Grundlage möchte Lacuna Ads als Katalysator für das Wachstum im Bereich der programmatischen Werbung fungieren, indem es die Koordination verbessert, die Transaktionseffizienz steigert und Partnern dabei hilft, aus jeder Impression mehr Wert zu schöpfen.

    Da programmatische Werbung weiter wächst und sich weiterentwickelt, kann eine bessere Abstimmung innerhalb des gesamten Ökosystems neue Wachstumschancen eröffnen. Zwar können fragmentierte Daten und Funktionen, doppelte Technologieinfrastrukturen sowie ineffiziente Abgleichverfahren dieses Potenzial einschränken, doch verfolgt Lacuna Ads einen stärker integrierten Ansatz, um diese Lücken zu schließen.

    Dieser Ansatz spiegelt die praktische Erfahrung von Lacuna im Bereich der programmatischen Werbung wider. Ausgehend von seinen Aktivitäten als Medienanbieter weitete Lacuna sein Geschäft auf den Bereich der Ad-Exchange-Infrastruktur aus und baute anschließend DSP-Fähigkeiten auf, wodurch das Unternehmen praktische Einblicke in die Prioritäten von Medienanbietern, Werbetreibenden, DSPs, Supply-Side-Plattformen (SSPs) und Plattformteams gewann.

    Lacuna Ads

    Diese Erfahrung bildet nun die Grundlage für drei sich ergänzende Angebote. Lacuna Axis dient als Basis für den Anzeigenhandel sowie die Abwicklung von Transaktionen und verbindet programmatische Käufer und Verkäufer weltweit. Lacuna Engine erweitert die Kompetenzen des Unternehmens auf die Nachfrageseite durch Echtzeit-Gebote sowie die Optimierung des Medieneinkaufs, während Lacuna Agent bewährte Funktionen für den Anzeigenhandel über eine Self-Service-SaaS-Plattform für Plattformteams bereitstellt, die ihre eigene programmatische Infrastruktur aufbauen und betreiben möchten. In diesem gesamten Ökosystem setzt Lacuna Ads Datenintelligenz bei der Traffic-Weiterleitung, der Inventarzuordnung, den Gebotsentscheidungen und der dynamischen Ertragsoptimierung ein.

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Lacuna Ads vereint Angebot, Nachfrage und Datenintelligenz, um Wachstum der programmatischen Werbung voranzutreiben SINGAPUR, 30. September 2026 /PRNewswire/ - Das weltweit tätige Werbeteknologieunternehmen Lacuna hat heute Lacuna Ads, sein integriertes Ökosystem für programmatische Werbung, vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei Lacunas exklusives, eigenes und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     