Lacuna Ads vereint Angebot, Nachfrage und Datenintelligenz, um Wachstum der programmatischen Werbung voranzutreiben

SINGAPUR, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Das weltweit tätige Werbeteknologieunternehmen Lacuna hat heute Lacuna Ads, sein integriertes Ökosystem für programmatische Werbung, vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen dabei Lacunas exklusives, eigenes und selbst betriebenes (O&O) Werbeinventar aus seiner Flaggschiff-Dienstprogramm-App sowie ein breiteres Portfolio an Dienstprogramm- und Gaming-Produkten, die zusammen mehr als 2,4 Milliarden Installationen verzeichnen. Auf dieser Grundlage möchte Lacuna Ads als Katalysator für das Wachstum im Bereich der programmatischen Werbung fungieren, indem es die Koordination verbessert, die Transaktionseffizienz steigert und Partnern dabei hilft, aus jeder Impression mehr Wert zu schöpfen.

Da programmatische Werbung weiter wächst und sich weiterentwickelt, kann eine bessere Abstimmung innerhalb des gesamten Ökosystems neue Wachstumschancen eröffnen. Zwar können fragmentierte Daten und Funktionen, doppelte Technologieinfrastrukturen sowie ineffiziente Abgleichverfahren dieses Potenzial einschränken, doch verfolgt Lacuna Ads einen stärker integrierten Ansatz, um diese Lücken zu schließen.