Aktien mit extremer Performance im DAX am 30.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke jüngste Kursbewegung der Commerzbank-Aktie und das Risiko von Inlinern mit einer Spanne von 35 bis 50 Euro bis zu den Quartalszahlen am 5. November. Die untere Barriere wird als abgesichert eingeschätzt, die obere vor allem bei überraschenden Übernahmenachrichten für erreichbar gehalten. Langfristig werden Kursgewinne, Dividende und niedrige historische Einstandskurse positiv bewertet.