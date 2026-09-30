🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Top & Flop

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 30.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 30.09.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens!
    Long
    266,35€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    292,98€
    Basispreis
    1,82
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,48 %.

    Commerzbank
    Tagesperformance: -2,94 %
    Platz 2
    Performance 1M: +3,33 %
    Chart Commerzbank
    ISIN: DE000CBK1001
    WKN: CBK100
    Die Commerzbank Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,94 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die starke jüngste Kursbewegung der Commerzbank-Aktie und das Risiko von Inlinern mit einer Spanne von 35 bis 50 Euro bis zu den Quartalszahlen am 5. November. Die untere Barriere wird als abgesichert eingeschätzt, die obere vor allem bei überraschenden Übernahmenachrichten für erreichbar gehalten. Langfristig werden Kursgewinne, Dividende und niedrige historische Einstandskurse positiv bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Vonovia
    Tagesperformance: -2,92 %
    Platz 3
    Performance 1M: -11,16 %
    Chart Vonovia
    ISIN: DE000A1ML7J1
    WKN: A1ML7J
    Die Vonovia Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,92 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Vonovia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von rund 22 auf 17 Euro. Als Belastungen werden die Enteignungsdebatte, steigende Refinanzierungskosten und Inflation diskutiert. Uneinigkeit besteht darüber, ob höhere Mieteinnahmen die Zinslast ausgleichen. Technisch wird auf den deutlichen Abstand zur 200-Tage-Linie verwiesen; genannt werden sowohl ein möglicher weiterer Rückgang auf 12 Euro als auch eine Erholung über 18 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -2,18 %
    Platz 4
    Performance 1M: -2,18 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,18 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die zuletzt wechselhafte Kursentwicklung: Auf deutliche Tagesgewinne folgten Sorgen vor Abverkäufen, unter anderem wegen des steigenden Ölpreises und höherer Inflationserwartungen. Das Aktienrückkaufprogramm wird als möglicher Stabilitätsfaktor um 140 bis 141 Euro diskutiert; zugleich gibt es Fragen zu Kursbewertung und möglicher Reaktion auf den anstehenden Call, insbesondere mit Blick auf Gamesa. Auch erwartete Investitionen in KI-Infrastruktur und künftige Dividenden werden thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,15 %
    Platz 5
    Performance 1M: -2,45 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,15 %.

    zurückvorwärts

    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 74,17% PUT: 25,83%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 48,33 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
    Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 30.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     