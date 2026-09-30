AKTIE IM FOKUS 3
CTS berappeln sich von Tief seit 2022 - Chef kauft Aktien
- CTS-Aktien erholen sich nach Kurstief leicht
- Finanzchef Willms scheidet überraschend sofort aus
- Schulenberg kauft CTS-Aktien für zehn Millionen Euro
(neu: Überschrift, aktuelle Kursentwicklung und zeitliche Einordnung Kurstief, Aktienkäufe des Unternehmenschefs)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von CTS Eventim haben am Mittwoch nach dem tiefsten Stand seit November 2022 wieder etwas Boden gutgemacht. Am Nachmittag grenzten sie im Einklang mit einer Marktstabilisierung bei 51,40 Euro ihr Minus auf knapp 9 Prozent ein. Als hilfreich erwies sich auch eine Pflichtmeldung an der Börse, wonach Unternehmenschef Klaus-Peter Schulenberg für rund zehn Millionen Euro CTS-Aktien zu einem Stückpreis von 51,93 Euro erworben hat.
Davor hatte die Nachricht, dass Finanzchef William Willms mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand ausscheidet, dem Ticket- und Eventvermarkter einen Kursrutsch von bis zu 14,5 Prozent eingebrockt. Dieser hatte sein Amt erst mit Wirkung zum Jahresbeginn angetreten. Übergangsweise sollen seine Aufgaben vom bisherigen Vize im Finanzressort, Philipp Knigge, übernommen werden. Angaben zu möglichen Gründen für Willms' Abschied machte das Unternehmen bisher nicht.
Laut Expertin Lara Simpson von JPMorgan kam die Personalie unerwartet. Sie werfe Fragen auf, was die operative Entwicklung, die strategische Richtung und die Unternehmenskommunikation betreffe. Simpson glaubt, dass das entstehende Führungsvakuum den Aktienkurs einige Zeit belasten dürfte.
Die Analystin sieht darin aber vor allem die Bestätigung, dass es dem Konzernlenker Schulenberg und dem Aufsichtsrat mit der Beschleunigung der Geschäftsdynamik und einer höheren Wertschöpfung ernst ist. Sie erwartet von dem Unternehmen mit Blick auf das Jahresende und 2027 eine verbesserte operative Aufstellung und mehr Flexibilität, was die Kapitalverteilung betrifft. Dies spiegele sich in der Bewertung der von ihr positiv beurteilten Aktien noch nicht wider.
Analyst Henrik Paganetty von Jefferies zeigte sich in einem ersten Kommentar gespannt, welchen Einfluss die Personalie auf den Kapitalmarkttag im November haben könnte. Dazu habe es in der Mitteilung noch keine Aussagen vom Unternehmen gegeben./tih/gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,66 % und einem Kurs von 50,95 auf Tradegate (30. September 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +60,98 %/+89,39 % bedeutet.
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CTS Eventim: Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2026 stark gewachsen
Dynamisches Wachstum prägt das erste Halbjahr 2026: Der Konzern legt bei Umsatz, Ertrag und Ergebnis je Aktie deutlich zu – getragen von starkem Ticketing und Live Entertainment
Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 16,9 % auf 1,513 Mrd. Euro; das Adjusted EBITDA erhöhte sich um 12,4 % auf 225,4 Mio. Euro.
Das EBIT wuchs um 15,3 % auf 174,6 Mio. Euro, während das Ergebnis je Aktie um 34,2 % auf 1,25 Euro zulegte.
Das Ticketing-Segment steigerte den Umsatz um 13,9 % auf 473,3 Mio. Euro und das Adjusted EBITDA um 3,4 % auf 172,5 Mio. Euro.
Im Live-Entertainment-Segment erhöhte sich der Umsatz um 18,6 % auf 1,061 Mrd. Euro; das Adjusted EBITDA sprang um 57,1 % auf 52,9 Mio. Euro.
Das Wachstum im Live Entertainment wurde insbesondere durch ein starkes internationales Portfolio aus Tourneen, Konzerten und Festivals in Deutschland, Italien und den USA getragen.
Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 und blickt optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf.
Gaps kommen...gehen...kommen ...gehen...ich bin hier aus Langfristgründen zu den aktuellen Ausverkaufskursen rein.....die "Gap können mich mal"..... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Vivo Concerti (EVENTIM LIVE) veranstaltet das größte Konzert in der Geschichte Italiens
Top-500-Award-Gewinner CTS Eventim
„An der Zukunft des Unternehmens habe ich zu keiner Sekunde gezweifelt“
Von Michael Gneuss
Stand: 26.05.2026Lesedauer: 10 Minuten
In den kommenden Jahren wird der Ausbau unseres USA-Geschäfts ein Fokusthema bleiben. Auch Südamerika gewinnt an Bedeutung. In Brasilien, Chile und Peru sind wir bereits Ticketing-Marktführer.
WELT: Welche Rolle spielt für Sie Asien?
Schulenberg: Unser Asien-Geschäft befindet sich im Aufbau. Mit unserer Veranstalter-Gruppe Eventim Live sind wir in Seoul, Singapur und Tokio vertreten, bedienen von dort aus selbst und über Partner aber auch noch weitere Märkte. Die Zahlen sind derzeit noch übersichtlich. Unser Fokus bleibt auf Nord- und Südamerika gerichtet.
Welche weiteren Wachstumschancen sehen Sie neben der Internationalisierung für die kommenden Jahre?
Schulenberg: Ein sehr interessantes Geschäftsfeld ist der Betrieb von Veranstaltungshallen. Wir betreiben bereits die Kölner Lanxess Arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das Eventim Apollo in London. Am 6. Mai haben wir in Mailand mit dem Unipol Dome Italiens größte, innovativste und rundherum nachhaltige Mehrzweckarena für Live-Entertainment und Sport eröffnet – mit einem spektakulären Konzert des italienischen Superstars Luciano Ligabue vor 16.000 Fans. Uns geht es dabei nicht um den Besitz, sondern vor allem um den lukrativen Betrieb der Venues. Wir sehen gutes Entwicklungspotenzial in weiteren Metropolen, in denen das Angebot an modernen Veranstaltungsstätten relevanter Größen noch unterentwickelt ist.