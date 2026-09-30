Anthropic IPO: Der Claude-Entwickler wird zum nächsten großen KI-Börsengang

Der mögliche Börsengang von Anthropic könnte zu einem der bedeutendsten IPOs der aktuellen KI-Welle werden. Wann die Anthropic-Aktie tatsächlich an die Börse kommt, wie viele Aktien angeboten werden und zu welchem Preis die Platzierung erfolgen könnte, steht allerdings noch nicht fest. Für Retailinvestoren ist das Unternehmen dennoch interessant: Ein IPO würde erstmals einen direkten Zugang zu einem der wenigen großen unabhängigen Entwickler sogenannter Frontier-AI-Modelle eröffnen und die Aktien werden bereits im Pre-IPO Handel gehandelt.

Gleichzeitig stellt sich die entscheidende Frage, ob die enorme Wachstumsdynamik eine möglicherweise sehr hohe Bewertung rechtfertigen kann. Denn Anthropic wächst außergewöhnlich schnell, benötigt für Entwicklung und Betrieb seiner KI-Modelle aber ebenso außergewöhnliche Mengen an Kapital und Rechenleistung.

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