Amerika wählt – Was die Zwischenwahlen für US-Aktien bedeuten
Am 3. November 2026 finden in den USA die Midterm Elections statt, in denen das Repräsentantenhaus und ein Drittel der Senatssitze neu gewählt werden. Die Wahlen spiegeln die Stimmung im Land wider und zeigen, ob die Politik der Regierung Zustimmung findet. Im Folgenden gehen wir auf die politischen Aspekte der Wahl ein und zeigen auch die möglichen Auswirkungen auf den Aktienmarkt auf.
Zwar gelten die Zwischenwahlen nicht als der wichtigste Treiber für die Entwicklung der US-Aktienmärkte, sie können jedoch die Marktvolatilität erhöhen und die relative Entwicklung einzelner Sektoren durchaus beeinflussen. Historisch gesehen profitieren defensivere Marktsegmente von der Unsicherheit vor den Wahlen. Nach den Wahlen kehrt sich dieser Effekt jedoch oft um, und die Anleger werden wieder risikobereiter. Aus heutiger Sicht gilt ein geteilter Kongress als das wahrscheinlichste Szenario. Ein solches Ergebnis würde die politische Handlungsfähigkeit Washingtons begrenzen und damit die Wahrscheinlichkeit größerer regulatorischer oder steuerlicher Veränderungen reduzieren.