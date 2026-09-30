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    Premierminister Burnham

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    Tritt Großbritannien wieder der EU bei?

    Der britische Premierminister Andy Burnham könnte sich vorstellen, Großbritannien wieder in die EU zu führen.

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    Premierminister Burnham - Tritt Großbritannien wieder der EU bei?
    Foto: Annabel Lee-Ellis - PA Wire

    Andy Burnham sagte, er könne bei den nächsten Parlamentswahlen dafür werben, Großbritannien wieder in die Europäische Union zu führen.

    Burnham skizzierte drei Optionen, die er auf einem Gipfeltreffen zwischen Großbritannien und der EU erörtern möchte. Eine Option sei der Wiedereintritt in die EU, eine weitere der Wiedereintritt in den EU-Binnenmarkt und eine dritte der Beitritt zu einer Zollunion, sagte er gegenüber der BBC am Mittwoch. 

    "Wir könnten alles so lassen, wie es ist, das ist definitiv eine Option, wenn die Menschen der Meinung sind, dass dies der richtige Weg ist", sagte der Premierminister.

    Burnhams ist der erste britische Premierminister der seit dem Brexit-Referendum vor zehn Jahren eine Rückkehr des Landes in die EU in Erwägung gezogen hat.

    In seiner Rede auf dem jährlichen Parteitag der Labour-Partei am Dienstag argumentierte er, der Brexit funktioniere nicht für Großbritannien, doch seine Kommentare am Mittwoch gingen noch weiter.

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    Er betonte, dass er sich während dieser Legislaturperiode an das aktuelle Wahlprogramm der Labour-Partei halten werde, das ihn an einen Verbleib außerhalb des Binnenmarktes und der Zollunion bindet.

    In seiner Rede erklärte er jedoch, er wolle auf einem Gipfeltreffen im Laufe dieses Jahres einen neuen Weg für die Beziehungen Großbritanniens zur EU festlegen und diesen dann bei den nächsten Parlamentswahlen, die seiner Aussage nach 2029 stattfinden werden, vertreten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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