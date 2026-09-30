AKTIE IM FOKUS
Commerzbank-Kurs sackt unter 21-Tage-Linie - Analystenabstufung
- Commerzbank-Aktien verlieren am Mittwoch 3,7 Prozent
- Kurs fällt auf tiefsten Stand seit Anfang September
- Deutsche Bank gibt Kaufempfehlung für Commerzbank auf
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Commerzbank erleiden am Mittwoch einen charttechnischen Rückschlag. Der Kurs des Finanzinstituts sackte als Dax -Schlusslicht um zuletzt 3,7 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Anfang September ab. Dadurch rutschten die Aktien deutlich unter die 21-Tage-Linie, die von vielen Anlegern als Indikator für den kurzfristigen Trend angesehen wird. In Zeiten der voranschreitenden Übernahme durch den Konkurrenten Unicredit ist dies seit Anfang April eine seltene und meist nur kurze Erscheinung gewesen.
Benjamin Goy vom Research-Team der Deutschen Bank gab am Mittwoch seine bisherige Kaufempfehlung für die Papiere des Frankfurter Konkurrenten auf. "Neue Phase, neues Rating", titelte der Experte in seiner Studie. Viele der Kurstreiber wie steigende Zinseinkünfte und üppige Ausschüttungen seien inzwischen eingepreist oder würden zumindest besser verstanden, schrieb er mit Blick auf die gute Kursentwicklung der Aktien, die Mitte September mit 43,37 Euro den höchsten Stand seit 2010 erreicht hatten. Sie würden mittlerweile mit einer Prämie zum Sektor bewertet.
Die erhöhte Ungewissheit hinsichtlich der künftigen Strategie der Bank begrenzt nach Ansicht von Goy das weitere Bewertungspotenzial nach oben. In der Branche gebe es bessere Möglichkeiten, um von steigenden Marktzinsen zu profitieren. Dabei erwähnte er unter seinen "Top Picks" vor allem die niederländische ING . Deren Titel entwickelten sich am Mittwoch mit einem Abschlag von 0,3 Prozent einen Tick besser als der gesamteuropäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Banks , der mit der Commerzbank als Schlusslicht um ein halbes Prozent nachgab./tih/gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 25.242 auf Ariva Indikation (30. September 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -8,21 %/+6,67 % bedeutet.
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Warte ab, vielleicht holt die marlboro noch auf. Es gibt übrigens auch einen Weißwein aus "malboro" in Neuseeland. Hervorragend. Schön, Dich noch mal zu hören bzw zu lesen. Und es freut mich, dass Du langfristig eine gute Performance zu Gunsten Deiner Enkel hingelegt hast. Bei mir lief und läuft das noch über die CB-Betriebsrente. Ich will nicht klagen. Könnte, aber will nicht. Ich glaube, die jetzige Machtkonzentration ist eine weltpolitisch richtige Maßnahme.