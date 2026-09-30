Jabil Aktie crasht -7,29 % - 30.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Jabil Aktie. Sie fällt um -7,29 % auf 262,05€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,44 %, geht es heute bei der Jabil Aktie nach unten. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Jabil ist ein US-EMS- und Design-Dienstleister, der für Industrie-, Elektronik-, Medizin-, Automotive- und Cloud-Kunden entwickelt, beschafft, fertigt und montiert. Fokus auf komplexe Elektronik, Supply-Chain- und Fertigungsoutsourcing. Starke Position im globalen EMS-Markt. Wichtige Wettbewerber: Foxconn, Flex, Celestica, Sanmina, Pegatron. USP: breite Branchenabdeckung, Engineering-Know-how, globale Fertigungs- und Logistikpräsenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Jabil mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,58 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jabil Aktie damit um -4,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,88 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Jabil +44,60 % gewonnen.

Während Jabil deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,61 %.

Jabil Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,33 % 1 Monat +10,88 % 3 Monate -13,58 % 1 Jahr +54,52 %

Informationen zur Jabil Aktie

Stand: 30.09.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 105 Mio. Jabil Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,26 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Today, Jabil Inc. (NYSE: JBL), reported preliminary, unaudited financial results for its fourth quarter and fiscal year ended August 31, 2026. “We delivered a fourth quarter that exceeded our expectations, closing an exceptional fiscal 2026 in which …

Lohnt sich ein Investment in die Jabil Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Jabil Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Jabil Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.