🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJabil AktievorwärtsNachrichten zu Jabil

    Besonders beachtet!

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jabil Aktie crasht -7,29 % - 30.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Jabil Aktie bisher Verluste von -7,29 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Jabil Aktie.

    Besonders beachtet! - Jabil Aktie crasht -7,29 % - 30.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Jabil ist ein US-EMS- und Design-Dienstleister, der für Industrie-, Elektronik-, Medizin-, Automotive- und Cloud-Kunden entwickelt, beschafft, fertigt und montiert. Fokus auf komplexe Elektronik, Supply-Chain- und Fertigungsoutsourcing. Starke Position im globalen EMS-Markt. Wichtige Wettbewerber: Foxconn, Flex, Celestica, Sanmina, Pegatron. USP: breite Branchenabdeckung, Engineering-Know-how, globale Fertigungs- und Logistikpräsenz.

    Jabil Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 30.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Jabil Aktie. Sie fällt um -7,29 % auf 262,05. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,44 %, geht es heute bei der Jabil Aktie nach unten. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu US 500!
    Long
    7.174,30€
    Basispreis
    4,77
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8.222,85€
    Basispreis
    4,54
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Jabil mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -13,58 % hinnehmen.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jabil Aktie damit um -4,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,88 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Jabil +44,60 % gewonnen.

    Während Jabil deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,61 %.

    Jabil Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,33 %
    1 Monat +10,88 %
    3 Monate -13,58 %
    1 Jahr +54,52 %
    Stand: 30.09.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Jabil Aktie

    Es gibt 105 Mio. Jabil Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,26 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 30.09. - US Tech 100 stark +0,63 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Jabil Posts Fourth Quarter and Fiscal Year 2026 Results


    Today, Jabil Inc. (NYSE: JBL), reported preliminary, unaudited financial results for its fourth quarter and fiscal year ended August 31, 2026. “We delivered a fourth quarter that exceeded our expectations, closing an exceptional fiscal 2026 in which …

    Lohnt sich ein Investment in die Jabil Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Jabil Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Jabil Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Jabil

    -6,15 %
    -5,33 %
    +7,19 %
    -14,67 %
    +54,77 %
    +133,50 %
    +452,16 %
    +1.349,98 %
    +1.689,83 %
    ISIN:US4663131039WKN:886423
    Jabil direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Jabil Aktie crasht -7,29 % - 30.09.2026 Am heutigen Handelstag muss die Jabil Aktie bisher Verluste von -7,29 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Jabil Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     