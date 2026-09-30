Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 30.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.153,45USD pro Feinunze und notiert damit -0,59 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 60,16USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,15 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 98,91USD und verzeichnet ein Plus von +3,39 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 91,64USD und verzeichnet ein Plus von +3,01 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.204,00 USD -0,37 % Platin 1.706,50 USD +1,28 % Erdgas 3,016 USD +0,01 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Plus von +3,39 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 30.09.26, 17:29 Uhr.