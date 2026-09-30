Deutsche Anleihen
Kurse steigen weiter
- Bund-Future stieg, zehnjährige Rendite sank
- Hormus-Gespräche drückten Ölpreise leicht
- Teuerung steigt, weitere EZB-Straffung wird erwartet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch erneut gestiegen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte um 0,33 Prozent auf 120,00 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 3,57 Prozent.
Der im Verlauf des Septembers zum Teil deutliche Anstieg der Renditen hat sich zum Monatsende nicht fortgesetzt. Analysten der Dekabank wiesen darauf hin, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran für eine Ausweitung der Öltransporte durch die Straße von Hormus weiter laufen und eine Einigung nach wie vor möglich sei. Dies hatte die Ölpreise in den ersten beiden Tagen der Woche etwas gedrückt und Inflationssorgen ein wenig eingedämmt.
Die Gefahr einer wieder steigenden Rendite bei den Bundesanleihen ist aber groß, heißt es in einer Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Sie begründen dies mit den Folgen einer weiter anziehenden Inflation. Im September ist die Teuerung in Deutschland angetrieben von hohen Energiekosten auf 3,3 Prozent gestiegen, nachdem sie im Monat zuvor bei 2,9 Prozent gelegen hatte.
Auch in Italien und Spanien hat sich die Inflation jeweils spürbar verstärkt und am Freitag wird bei den Preisdaten für die Eurozone ebenfalls eine erheblich stärkere Teuerung erwartet. "Damit stehen die Zeichen deutlich auf eine weitere geldpolitische Straffung durch die EZB im vierten Quartal", sagte Elmar Völker, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg./jkr/he
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.