Kurse steigen weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch erneut gestiegen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte um 0,33 Prozent auf 120,00 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 3,57 Prozent.

Der im Verlauf des Septembers zum Teil deutliche Anstieg der Renditen hat sich zum Monatsende nicht fortgesetzt. Analysten der Dekabank wiesen darauf hin, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran für eine Ausweitung der Öltransporte durch die Straße von Hormus weiter laufen und eine Einigung nach wie vor möglich sei. Dies hatte die Ölpreise in den ersten beiden Tagen der Woche etwas gedrückt und Inflationssorgen ein wenig eingedämmt.