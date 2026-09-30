SMAG Mobile Antenna Masts: 70-Mio.-Euro-Auftrag gesichert
SMAG Mobile Antenna Masts AG stärkt ihre Position in der Verteidigungsbranche: Ein neuer Millionenauftrag eines europäischen Großkunden sichert langfristig zusätzliche Umsätze.
Foto: adobe.stock.com
- SMAG Mobile Antenna Masts AG hat einen Vertrag mit einem Nettoumsatzvolumen von rund **70 Millionen Euro** abgeschlossen.
- Der Auftrag stammt von einem nicht näher genannten europäischen Großkunden aus der Verteidigungsbranche.
- Der Vertrag wandelt einen Rahmenauftrag in einen **Festauftrag** um und erhöht den Festauftragsbestand deutlich.
- Der Festauftragsbestand hatte sich bereits im ersten Halbjahr 2026 um 30 % auf **182 Millionen Euro** erhöht.
- Die Umsatzrealisierung des neuen Auftrags ist für den Zeitraum **2028 bis 2035** vorgesehen.
- Es ist bereits der zweite Großauftrag mit demselben Kunden im Jahr 2026; SMAG-Mastkomponenten werden in zwei Schritten in eine einsatzkritische mobile Kommunikationsinfrastruktur integriert.
Der Kurs von SMAG Mobile Antenna Masts lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,44 % im Plus.
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