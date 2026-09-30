Das Kayon Gangga Resort eröffnet in Ost-Bali und präsentiert eine neue Luxus-Oase, die auf Kultur, Gastronomie und Wellness basiert

BALI, Indonesien, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Kayon Hotels & Resorts geben stolz die Eröffnung des Das KayonGanggaResort ist eine neue Luxusoase in Ababi, Karangasem, Ost-Bali, die Reisenden ein eindringliches Erlebnis bietet, das von Authentizität, Kultur und Erholung geprägt ist.

Das KayonGanggaResort liegt in der Nähe des berühmten Wasserpalasts TirtaGangga und bietet ein einzigartiges Erlebnis, bei dem Natur, balinesisches Kulturerbe, kulinarische Entdeckungen und Wellness in einem intimen Ambiente miteinander verschmelzen.

Im Mittelpunkt des kulinarischen Erlebnisses des Resorts steht das Kepitu Restaurant, das eine außergewöhnliche kulinarische Reise bietet, inspiriert von den Aromen und Traditionen Balis und Indonesiens. Gäste können außerdem das WannaGangga entdecken – ein Ort, der die entspannte und malerische Atmosphäre des Resorts perfekt ergänzt während das FujinTeppanyaki Restaurant ein interaktives japanisches Speiseerlebnis in Ost-Bali bietet.

Wellness steht im Serayu Wellness im Mittelpunkt, wo Gäste durch sorgfältig zusammengestellte Behandlungen und Erlebnisse, die von den regenerierenden Traditionen Balis inspiriert sind, wieder zu sich selbst finden können. Gemeinsam sorgen die kulinarischen und Wellness-Angebote des Resorts für ein Erlebnis, das über die Unterkunft hinausgeht und die Gäste dazu einlädt, einen Gang herunterzuschalten, die Umgebung zu erkunden und wieder zu sich selbst zu finden.

„Unsere Eröffnung läutet ein spannendes neues Kapitel für TheKayon Hotels & Resorts und für den Tourismus in Ost-Bali ein", sagte WahyuGunadi, Resident Manager des TheKayonGanggaResort. Wir möchten, dass das ‚TheKayonGangga' mehr ist als nur eine schöne Unterkunft. Mit unseren Restaurants, Wellness-Erlebnissen, kulturellen Aktivitäten und unserem persönlichen Service möchten wir eine tiefe Verbindung zwischen unseren Gästen und dem einzigartigen Charakter von Karangasem herstellen."

Die Erlebnisse des Resorts drehen sich um vier Themenbereiche: Feste, lokales Kulturerbe, Abenteuer und Wellness. Die Gäste können das kulturelle Erbe rund um TirtaGangga erkunden, die natürliche Schönheit von Karangasem entdecken, einzigartige kulinarische Erlebnisse genießen oder sich einfach in die Ruhe des Resorts zurückziehen.

Mit seiner Kombination aus luxuriösen Unterkünften, vielfältigen Gastronomiekonzepten, Wellness, kultureller Vielfalt und persönlicher Gastfreundschaft schlägt das KayonGanggaResort ein neues Kapitel in der Geschichte von TheKayon Hotels & Resorts auf, das sich zum Ziel gesetzt hat, einzigartige Luxuserlebnisse auf ganz Bali zu schaffen.

ÜBER DIE KAYON HOTELS & RESORTS

Eine familiengeführte Auswahl an Boutique-Hotels auf ganz Bali. Zum Portfolio der Gruppe gehören das TheKayonResort, das theKayonJungleResort und das TheKayonValleyResort in Ubud sowie das TheKayonGanggaResort in Karangasem.

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AriskaParamitha

Leiterin Unternehmensmarketing

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