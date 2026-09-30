Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, US-Märkte legen zu: Small Caps und Tech-Werte im Fokus
Europas Leitindizes geraten unter Druck, während sich kleinere Werte und breite US‑Barometer behaupten. Die Märkte zeigen ein gegensätzliches Bild – mit klaren Gewinnern und Verlierern.
Foto: 1187094003
Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten zeigen sich heute gemischte Vorzeichen: Während die wichtigsten deutschen Standardwerte unter Druck stehen, können Teile des Nebenwerte- und der US-Markt zulegen. Der deutsche Leitindex DAX notiert derzeit bei 25.187,77 Punkten und liegt mit einem Minus von 0,98 Prozent klar im negativen Bereich. Auch der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Werte abbildet, gibt nach und steht bei 30.816,74 Punkten, was einem Rückgang von 0,33 Prozent entspricht. Der Technologieindex TecDAX kann sich dem Abwärtstrend ebenfalls nicht entziehen und notiert bei 4.000,65 Punkten, ein Minus von 0,23 Prozent. Ein anderes Bild zeigt der SDAX: Der Index der kleineren deutschen Unternehmen legt leicht zu und steht bei 18.441,04 Punkten, ein Plus von 0,22 Prozent. Damit präsentiert sich der Small-Cap-Bereich im Vergleich zu den größeren deutschen Indizes etwas robuster. In den USA ist das Bild ebenfalls uneinheitlich. Der US 30, der die großen Standardwerte bündelt, notiert mit 51.325,67 Punkten leicht im Minus und verliert 0,09 Prozent. Der breiter gefasste US 500 zeigt sich dagegen freundlicher: Er steigt auf 7.715,20 Punkte und gewinnt 0,59 Prozent. In der Gesamtschau stehen damit insbesondere die großen deutschen Standardwerte unter Druck, während kleinere deutsche Unternehmen sowie der breite US-Markt etwas widerstandsfähiger auftreten.
DAX: Zalando vorn, Vonovia am EndeZalando führte den DAX mit einem Plus von 3,38 Prozent an. Dahinter legten Fresenius um 1,61 Prozent und BMW um 1,17 Prozent zu. Auf der Verliererseite fiel Vonovia mit minus 2,88 Prozent am stärksten zurück. Commerzbank verlor 2,55 Prozent, Siemens Energy 2,53 Prozent. Damit lagen zwischen Spitzen- und Schlusswert 6,26 Prozentpunkte.
MDAX: Halbleiterwerte stark, CTS Eventim schwachAIXTRON erzielte im MDAX mit einem Plus von 5,26 Prozent den größten Gewinn. SILTRONIC AG folgte mit 4,84 Prozent, SUESS MicroTec mit 3,93 Prozent. Am stärksten unter Druck stand CTS Eventim mit minus 7,41 Prozent. IONOS Group verlor 6,58 Prozent, TAG Immobilien 2,82 Prozent. Die Spanne zwischen AIXTRON und CTS Eventim betrug 12,67 Prozentpunkte.
SDAX: SMA Solar Technology an der SpitzeSMA Solar Technology gewann 4,16 Prozent und war damit der stärkste SDAX-Wert. PVA TePla stieg um 3,92 Prozent, Redcare Pharmacy um 3,64 Prozent. Das Schlusslicht bildete HYPOPORT mit einem Minus von 8,56 Prozent. ASTA Energy Solutions gab 4,70 Prozent nach, Verbio 2,25 Prozent. Zwischen dem Spitzen- und dem Schlusswert lagen 12,72 Prozentpunkte.
TecDAX: AIXTRON vorn, IONOS Group hintenIm TecDAX standen AIXTRON mit plus 5,26 Prozent und SILTRONIC AG mit plus 4,84 Prozent an der Spitze. SMA Solar Technology legte 4,16 Prozent zu. IONOS Group verzeichnete mit minus 6,58 Prozent den stärksten Rückgang. United Internet verlor 2,33 Prozent, Verbio 2,25 Prozent. Der Abstand zwischen AIXTRON und IONOS Group belief sich auf 11,84 Prozentpunkte.
US 30: Salesforce führt die Gewinnerliste anSalesforce stieg um 3,24 Prozent und erzielte damit den stärksten Zuwachs im US 30. Apple legte um 2,47 Prozent zu, Amazon um 1,96 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Titel schlossen ebenfalls im Plus: Apple mit 2,47 Prozent, Amazon mit 1,96 Prozent und Microsoft mit 1,95 Prozent. Der Abstand zwischen Salesforce und dem schwächsten dieser Werte betrug 1,29 Prozentpunkte.
US 500: Deutlicher Vorsprung für Hewlett Packard EnterpriseHewlett Packard Enterprise führte den US 500 mit einem Plus von 6,23 Prozent an. Gen Digital gewann 6,12 Prozent, FactSet Research Systems 4,35 Prozent. Auch die aufgeführten Flopwerte notierten im Plus: Jacobs Solutions, T-Mobile US und Keysight Technologies verbuchten jeweils einen Zuwachs von 0,71 Prozent. Gegenüber Hewlett Packard Enterprise lagen sie damit 5,52 Prozentpunkte zurück.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte