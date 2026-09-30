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    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

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    Verluste - EuroStoxx mit schwacher Monatsbilanz

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise und Nahost-Spannungen belasteten Märkte
    • Italiens Teuerung schürte Europas Inflationssorgen
    • EuroStoxx, SMI und FTSE schlossen im Minus
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Verluste - EuroStoxx mit schwacher Monatsbilanz
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Inflationssorgen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch belastet. Auf die Stimmung drückten zum einen die wieder steigenden Ölpreise. Erneut hatten die Anleger die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten und die Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf im Blick. Zuletzt gab es Meldungen, dass mehrere Tankschiffe in der Straße von Hormus unter Beschuss geraten sind. Als Belastung hinzu kam ein deutlicher Anstieg der Teuerung in Italien.

    Der EuroStoxx 50 sank um 0,81 Prozent auf 6.269,02 Punkte. Positive, mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus den USA konnten den Leitindex der Eurozone nicht nachhaltig stützen. Der Preisindex PCE, ein von der Notenbank bevorzugter Preisindikator, verharrte im August auf 3,4 Prozent, während Analysten einen Wert von 3,7 Prozent erwartet hatten.

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    Auf Monatssicht büßte der EuroStoxx 2,4 Prozent ein und beendete damit eine Serie von fünf Anstiegen in Folge. Die Bilanz für das dritte Quartal ist leicht negativ, nachdem es im zweiten Jahresviertel noch einen Anstieg um fast 14 Prozent gegeben hatte.

    Außerhalb der Eurozone fiel der Schweizer Leitindex SMI am Mittwoch um 0,59 Prozent auf 13.830,34 Punkte. Der britische FTSE 100 gab um 0,29 Prozent auf 10.606,00 Zähler nach.

    Europaweit hätten höhere Anleiherenditen und Energiekosten die Anleger zwar selektiver gemacht, robuste Unternehmensgewinne könnten jedoch weiterhin eine Jahresendrallye unterstützen, schrieb Ulrich Urbahn, Leiter des Bereichs Multi-Asset-Strategie und Research bei der Privatbank Berenberg "Für einen nachhaltigen Aufwärtstrend im vierten Quartal müssen die Unternehmen ihre Margen und Prognosen verteidigen, während Inflation und Renditen nicht weiter steigen dürfen", ergänzte der Experte.

    Technologiewerte sanken nach den Vortagesgewinnen geringfügig. Hier war Abwarten vor den Quartalszahlen von Micron angesagt. Diese müssten zeigen, ob der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) inzwischen weiterhin ausreichend im operativen Geschäft der Halbleiterunternehmen ankomme, betonte Analyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets und fuhr fort: "Enttäuscht Micron, könnte aus der zuletzt gewachsenen Skepsis gegenüber dem KI-Sektor schnell wieder Verkaufsdruck werden."

    In Mailand fielen die Papiere von Generali um 1,8 Prozent, nachdem das Analysehaus Jefferies seine Kaufempfehlung für die Aktien gestrichen hatte. Die Italiener seien in der Versicherungsbranche vom Nachläufer zum Leader avanciert, schrieb Experte Philip Kett mit Blick auf Kursentwicklung und Bewertungsanstieg. Er sieht ihre Strategie zwar weiter optimistisch, geht nun aber an die Seitenlinie.

    In Zürich zogen Aktien der Online-Apotheke DocMorris um mehr als acht Prozent an. Nach der Prognoseerhöhung von Konkurrent Redcare zum Wochenstart hatte das Analysehaus Cantor die Bewertung in einer Branchenstudie mit "Overweight" aufgenommen. Gemäß dieser Einstufung rechnen die Analysten damit, dass sich der Gesamtertrag der Aktien (Kurssteigerung plus Dividenden) auf Sicht von zwölf Monaten besser entwickeln wird als der von den Experten bewertete Sektor./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,73 % und einem Kurs von 42,41 auf Tradegate (30. September 2026, 18:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.469,17USD. Von den letzten 6 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +16,72 %/+72,43 % bedeutet.





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