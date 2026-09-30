JEFFERIES stuft DHL Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach einer Auswertung der jüngsten Trends in der Transportbranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Luftfrachtraten hätten im September um vier Prozent unter dem Vorjahresniveau und damit wieder unter dem Stand vom Januar gelegen, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Auswertung. Derweil konstatierte der Experte einen weiterhin starken Anstieg der Treibstoffpreise. Dies stelle ein Risiko für die Gesamtwirtschaft dar, obwohl die Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt und die Industrieproduktion im September für Europa und die USA im Allgemeinen nach oben korrigiert worden seien./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:06 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 56,98EUR auf Tradegate (30. September 2026, 18:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 59

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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