🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    ROUNDUP 2

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Volkswagen kündigt fast alle Tarifverträge

    Für Sie zusammengefasst
    • VW kündigt zehn Tarifverträge samt Manteltarif
    • Kostendruck und Konkurrenz verschärfen Sparpläne
    • IG Metall und Betriebsrat kündigen Widerstand an
    ROUNDUP 2 - Volkswagen kündigt fast alle Tarifverträge
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    (neu: mehr Details und Hintergrund)

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autobauer Volkswagen hat im Ringen um schärfere Sparmaßnahmen einen Großteil seiner Tarifverträge gekündigt - darunter auch den wichtigen Manteltarifvertrag. Aus Sicht des Unternehmens seien verschiedene Regelungen in diesen Verträgen mit Blick auf den aktuellen Kostendruck anzupassen, teilte VW nach einem Gespräch mit Arbeitnehmervertretern in Hannover mit. Ein Sprecher wollte sich zur genauen Zahl der gekündigten Verträge nicht äußern. Der IG Metall zufolge handelt es sich um zehn.

    Das wirtschaftliche Umfeld hat sich nach Angaben des Personalvorstands der Marke Volkswagen, Arne Meiswinkel, für die Autoindustrie und damit auch für VW gravierend verschärft. "Diese Marktveränderungen sind strukturell und tiefgreifend. Unter anderem drängen chinesische Hersteller mit günstigen Exporten nach Europa", teilte Meiswinkel mit.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    66,21€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    75,90€
    Basispreis
    0,53
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das erhöhe den Preis- und Wettbewerbsdruck enorm. Um wettbewerbsfähiger zu werden, müssten die Maßnahmen aus dem Zukunftsplan 2030 ihm zufolge schnell und konsequent umgesetzt werden. Mit der fristgerechten Kündigung der Tarifverträge zum 31. Dezember 2026 will das Unternehmen demnach einen Verhandlungsraum öffnen.

    Droht heftige Auseinandersetzung?

    Insgesamt besteht der VW-Haustarif im Kern aus rund einem Dutzend einzelnen Verträgen. Der Manteltarifvertrag bündelt zahlreiche grundlegende Regelungen für die mehr als 100.000 Beschäftigten in Deutschland - auch die Arbeitszeit und Urlaubstage. Der IG Metall zufolge regeln die anderen Verträgen unter anderem Eingruppierung, Zulagen, Zusatzvergütungen sowie die Ausbildung. Nicht betroffen ist der Zukunftstarifvertrag aus dem Jahr 2024 und die darin vereinbarte Beschäftigungssicherung bis Ende 2030.

    In der Tarifrunde vor zwei Jahren hatte VW nach Angaben der Arbeitnehmer deutlich weniger Tarifverträge gekündigt - und auch den Mantel unangetastet gelassen. Erste Folgen könnten VW-Beschäftigte von Januar 2027 an spüren. Gewerkschaft und Betriebsrat kündigten Widerstand an. "Das ist ein übles Foul an der Belegschaft und erneut ein schamloser Versuch, in die Geldbeutel der Beschäftigten greifen zu wollen", teilte der niedersächsische IG-Metall-Chef Thorsten Gröger mit. Das werde man nicht hinnehmen. VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo rechnete mit einer "heftigen Auseinandersetzung".

    Arbeitnehmer zweifeln an früheren Zusagen

    Am Mittwoch trafen sich Vertreter von Volkswagen, IG Metall und Betriebsrat zu einem sogenannten Überprüfungsgespräch. Die Arbeitnehmer, die das Treffen ursprünglich anberaumt hatten, verlangten Klarheit darüber, ob und wie VW die Zusagen aus dem Zukunftstarifvertrag von 2024 einhält. Diese Abmachungen sieht sie angesichts der deutlich verschärften Sparpläne in Gefahr.

    Der Tarifabschluss 2024 war hart erkämpft worden. Erst nach Warnstreiks und einem einwöchigen Verhandlungsmarathon kurz vor Weihnachten hatte es eine Einigung gegeben. Der Kompromiss sieht den Abbau von 35.000 VW-Jobs in Deutschland bis 2030 vor. Außerdem wurden Boni und Zulagen gekürzt und Lohnerhöhungen auf Eis gelegt. Europas größter Autobauer verzichtet im Gegenzug auf betriebsbedingte Kündigungen und Werkschließungen - und sagte Investitionen und neue Produkte für die deutschen Standorte zu.

    Gespräche werden im Oktober fortgesetzt

    An den Zweifeln der Arbeitnehmer hat sich auch nach dem Gespräch nichts geändert: Das Unternehmen habe erhebliche Zweifel daran angemeldet, die im Abschluss 2024 vereinbarten Investitionen in neue Modelle und Werke wie zugesagt umsetzen zu können. Man sei enttäuscht und wütend, sagte Gröger. Ein weiteres Gespräch zwischen den Tarifparteien ist demnach für die zweite Oktoberhälfte geplant. Die IG Metall will zuvor einen Fragenkatalog vorlegen.

    "Volkswagen hält sich an Verträge", sagte Meiswinkel. Ziel des Unternehmens ist demnach, die bisher vereinbarten Maßnahmen konsequent umzusetzen und alle weiteren Möglichkeiten eines sozialverträglichen Personalabbaus komplett auszuschöpfen. Die Volkswagen AG umfasst die Marken Volkswagen Pkw und Nutzfahrzeuge, die Komponentenfertigung sowie die Konzernstellen.

    Konzern steht vor historischem Umbau

    Das Überprüfungsgespräch war das erste offizielle Treffen von Unternehmen und Arbeitnehmervertretern in größerer Runde seit dem Aufsichtsratsbeschluss Anfang September. Die Aufseher hatten sich angesichts der Probleme in der Branche auf einen "Zukunftsplan" des Vorstands geeinigt, der Volkswagen deutlich profitabler machen soll. Das Management um VW-Chef Oliver Blume hat seitdem ein Mandat, den Konzern umzubauen und Milliarden einzusparen.

    Weltweit will der Vorstand in den kommenden Jahren unter anderem 50.000 Stellen streichen - zusätzlich zu bisherigen Abbauplänen im Konzern. Marken und Gesellschaften sind demnach beauftragt, das auszuplanen. Die Hälfte könnte auf deutsche Standorte entfallen. Konkrete Programme müssen aber erst mit den Arbeitnehmern verhandelt werden. Darüber hinaus ist die Zukunft der VW-Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie des Audi-Standorts Neckarsulm über die Jahre 2031 bis 2034 hinaus offen./jwe/DP/jha

    Volkswagen (VW) Vz

    -0,95 %
    -5,15 %
    -7,70 %
    -0,28 %
    -22,37 %
    -34,59 %
    -63,71 %
    -37,68 %
    +1.456,34 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
    Volkswagen (VW) Vz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 70,82 auf Tradegate (30. September 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +3,22 %/+69,68 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die skeptische Bewertung von VWs Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere gegenüber chinesischen Herstellern und Tesla, sowie um Kritik an Kosten, Innovationskraft und Marktanteilen in China. Diskutiert werden der Umbau mit dem Ziel einer operativen Umsatzrendite von 9 Prozent und Batterie-Joint-Ventures mit Gotion. Einige erwarten Kurse um 50 Euro; ein Deutsche-Bank-Kaufvotum wird erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2 Volkswagen kündigt fast alle Tarifverträge Der Autobauer Volkswagen hat im Ringen um schärfere Sparmaßnahmen einen Großteil seiner Tarifverträge gekündigt - darunter auch den wichtigen Manteltarifvertrag. Aus Sicht des Unternehmens seien verschiedene Regelungen in diesen Verträgen mit Blick …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     