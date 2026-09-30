ROUNDUP 2
Volkswagen kündigt fast alle Tarifverträge
- VW kündigt zehn Tarifverträge samt Manteltarif
- Kostendruck und Konkurrenz verschärfen Sparpläne
- IG Metall und Betriebsrat kündigen Widerstand an
(neu: mehr Details und Hintergrund)
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autobauer Volkswagen hat im Ringen um schärfere Sparmaßnahmen einen Großteil seiner Tarifverträge gekündigt - darunter auch den wichtigen Manteltarifvertrag. Aus Sicht des Unternehmens seien verschiedene Regelungen in diesen Verträgen mit Blick auf den aktuellen Kostendruck anzupassen, teilte VW nach einem Gespräch mit Arbeitnehmervertretern in Hannover mit. Ein Sprecher wollte sich zur genauen Zahl der gekündigten Verträge nicht äußern. Der IG Metall zufolge handelt es sich um zehn.
Das wirtschaftliche Umfeld hat sich nach Angaben des Personalvorstands der Marke Volkswagen, Arne Meiswinkel, für die Autoindustrie und damit auch für VW gravierend verschärft. "Diese Marktveränderungen sind strukturell und tiefgreifend. Unter anderem drängen chinesische Hersteller mit günstigen Exporten nach Europa", teilte Meiswinkel mit.
Das erhöhe den Preis- und Wettbewerbsdruck enorm. Um wettbewerbsfähiger zu werden, müssten die Maßnahmen aus dem Zukunftsplan 2030 ihm zufolge schnell und konsequent umgesetzt werden. Mit der fristgerechten Kündigung der Tarifverträge zum 31. Dezember 2026 will das Unternehmen demnach einen Verhandlungsraum öffnen.
Droht heftige Auseinandersetzung?
Insgesamt besteht der VW-Haustarif im Kern aus rund einem Dutzend einzelnen Verträgen. Der Manteltarifvertrag bündelt zahlreiche grundlegende Regelungen für die mehr als 100.000 Beschäftigten in Deutschland - auch die Arbeitszeit und Urlaubstage. Der IG Metall zufolge regeln die anderen Verträgen unter anderem Eingruppierung, Zulagen, Zusatzvergütungen sowie die Ausbildung. Nicht betroffen ist der Zukunftstarifvertrag aus dem Jahr 2024 und die darin vereinbarte Beschäftigungssicherung bis Ende 2030.
In der Tarifrunde vor zwei Jahren hatte VW nach Angaben der Arbeitnehmer deutlich weniger Tarifverträge gekündigt - und auch den Mantel unangetastet gelassen. Erste Folgen könnten VW-Beschäftigte von Januar 2027 an spüren. Gewerkschaft und Betriebsrat kündigten Widerstand an. "Das ist ein übles Foul an der Belegschaft und erneut ein schamloser Versuch, in die Geldbeutel der Beschäftigten greifen zu wollen", teilte der niedersächsische IG-Metall-Chef Thorsten Gröger mit. Das werde man nicht hinnehmen. VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo rechnete mit einer "heftigen Auseinandersetzung".
Arbeitnehmer zweifeln an früheren Zusagen
Am Mittwoch trafen sich Vertreter von Volkswagen, IG Metall und Betriebsrat zu einem sogenannten Überprüfungsgespräch. Die Arbeitnehmer, die das Treffen ursprünglich anberaumt hatten, verlangten Klarheit darüber, ob und wie VW die Zusagen aus dem Zukunftstarifvertrag von 2024 einhält. Diese Abmachungen sieht sie angesichts der deutlich verschärften Sparpläne in Gefahr.
Der Tarifabschluss 2024 war hart erkämpft worden. Erst nach Warnstreiks und einem einwöchigen Verhandlungsmarathon kurz vor Weihnachten hatte es eine Einigung gegeben. Der Kompromiss sieht den Abbau von 35.000 VW-Jobs in Deutschland bis 2030 vor. Außerdem wurden Boni und Zulagen gekürzt und Lohnerhöhungen auf Eis gelegt. Europas größter Autobauer verzichtet im Gegenzug auf betriebsbedingte Kündigungen und Werkschließungen - und sagte Investitionen und neue Produkte für die deutschen Standorte zu.
Gespräche werden im Oktober fortgesetzt
An den Zweifeln der Arbeitnehmer hat sich auch nach dem Gespräch nichts geändert: Das Unternehmen habe erhebliche Zweifel daran angemeldet, die im Abschluss 2024 vereinbarten Investitionen in neue Modelle und Werke wie zugesagt umsetzen zu können. Man sei enttäuscht und wütend, sagte Gröger. Ein weiteres Gespräch zwischen den Tarifparteien ist demnach für die zweite Oktoberhälfte geplant. Die IG Metall will zuvor einen Fragenkatalog vorlegen.
"Volkswagen hält sich an Verträge", sagte Meiswinkel. Ziel des Unternehmens ist demnach, die bisher vereinbarten Maßnahmen konsequent umzusetzen und alle weiteren Möglichkeiten eines sozialverträglichen Personalabbaus komplett auszuschöpfen. Die Volkswagen AG umfasst die Marken Volkswagen Pkw und Nutzfahrzeuge, die Komponentenfertigung sowie die Konzernstellen.
Konzern steht vor historischem Umbau
Das Überprüfungsgespräch war das erste offizielle Treffen von Unternehmen und Arbeitnehmervertretern in größerer Runde seit dem Aufsichtsratsbeschluss Anfang September. Die Aufseher hatten sich angesichts der Probleme in der Branche auf einen "Zukunftsplan" des Vorstands geeinigt, der Volkswagen deutlich profitabler machen soll. Das Management um VW-Chef Oliver Blume hat seitdem ein Mandat, den Konzern umzubauen und Milliarden einzusparen.
Weltweit will der Vorstand in den kommenden Jahren unter anderem 50.000 Stellen streichen - zusätzlich zu bisherigen Abbauplänen im Konzern. Marken und Gesellschaften sind demnach beauftragt, das auszuplanen. Die Hälfte könnte auf deutsche Standorte entfallen. Konkrete Programme müssen aber erst mit den Arbeitnehmern verhandelt werden. Darüber hinaus ist die Zukunft der VW-Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie des Audi-Standorts Neckarsulm über die Jahre 2031 bis 2034 hinaus offen./jwe/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 70,82 auf Tradegate (30. September 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +3,22 %/+69,68 % bedeutet.
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Die heimlichen Macher des Volkswagen-UmbausDie VW-Sanierung wird zum Branchentreff für Berater, Prüfer, Anwälte und Kommunikatoren.
"BCG-Berater befragten dafür sämtliche Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder in sogenannten „Belief Audits“ und rasterten das Geschäftsmodell sowie die regionale und technologische Ausrichtung des Konzerns. Gemeinsam mit dem Vorstand entwickelten sie das „Zielbild 2030“, legten konkrete Zielgrößen fest sowie den Zeitplan für die Umsetzung. Für BCG dürfte das VW-Mandat eines der prestigeträchtigsten Projekte in Deutschland sein. Unter anderem sollen sich die BCG-Autoexperten Albert Waas und Alex Wachtmeister um den Vorzeigeauftrag gekümmert haben, heißt es im Markt.
Number-Cruncher und Arbeitsrechtler
Um die Annahmen der BCG-Strategen im Konzept zu überprüfen, wurden die Spezialisten von PricewaterhouseCoopers (https://www.wiwo.de/themen/pwc) verpflichtet. Sie hätten „insbesondere die angestrebte operative Umsatzrendite des Volkswagen-Konzerns von neun Prozent – und die vorgeschlagenen Maßnahmen durch erste Erkenntnisse eines Independent Business Reviews plausibilisiert“, geht aus dem internen Papier hervor. Das Ergebnis: Die Zielmarke sei keine ambitionierte Wunschvorstellung, sondern die „mindestens notwendige Voraussetzung“ für die Zukunftsfähigkeit des Konzerns. Es liegt nahe, dass https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/webasto-sanierungsplan-so-sieht-der-zwei-milliarden-sanierungsplan-aus/100166426.html tief in die Zahlen eingetaucht ist. Steiner leitet den Bereich Performance & Restructuring bei PwC Deutschland und ist „Head of Automotive Fokus“ der Prüf- und Beratungsgesellschaft.
Neben BCG und PwC waren auch Berater von Roland Berger bei Volkswagen im Einsatz. Und auch sie „haben die Notwendigkeit und Dringlichkeit eines Transformationskonzepts sowie die Schlüssigkeit und Geeignetheit der Eckpunkte des durch den Vorstand vorgelegten Konzepts nach umfassender Prüfung bestätigt“, geht aus dem vertraulichen Bericht hervor. Ähnlich einer medizinischen Diagnose wurden die Roland-Berger-Spezialisten vor der großen VW-OP offenbar vom Aufsichtsrat um eine Zweitmeinung gebeten. Norbert Dressler, Global Head Automotive & Industrials sowie Automotive-Senior-Partner Sebastian Gundermann dürften dabei involviert gewesen sein. Als Notfallmediziner soll auch Restrukturierungsspezialist Alexander Müller eine Rolle gespielt haben, heißt es im Markt.
Diese Kanzleien hat VW engagiert
https://www.wiwo.de/unternehmen/deutsche-glasfaser-ringt-um-neue-finanzierung/100174577.html – so auch in diesem Fall. Gleich mehrere Kanzleien durften und dürfen sich um die unterschiedlichen rechtlichen Aspekte kümmern und die beteiligten Gremien und Anteilseigner beraten. Arbeitsrechtlich werden der Volkswagen-Konzern und seine Töchter schon länger von Kliemt-Partner Burkart Göpfert unterstützt, wenn auch nicht immer zur Freude der Arbeitnehmervertreter. Im Transformationskonzept wird nun ebenfalls auf Kliemt verwiesen.
Gesetzt ist bei VW auch Linklaters. https://www.wiwo.de/erfolg/management/ralph-wollburg-der-anwalt-der-wirtschaftsbosse/6589154.html, berät den Konzernvorstand seit Jahren zu unterschiedlichsten Fragen – und nun eben auch zum Transformationskonzept. Neben Wollburg waren unter anderem Arne Kießling, Max Malte Suchsland und André Landwehr mit von der Partie.
Der Aufsichtsrat setzte derweil auf die Kanzlei Gleiss Lutz, die nach eigenem Bekunden „mit der Unternehmensberatung Roland Berger eng zusammengearbeitet“ hat. Die Federführung oblag dabei Michael Arnold. Aber auch Vera Rothenburg, Martin Hitzer und Sebastian Dietz koordinierten nach Kräften mit.
Das Land Niedersachsen wiederum vertraute als VW-Großaktionär auf die Dienste von CMS Hasche Sigle. Der Hamburger CMS-Partner Henrik Drinkuth war dabei im Lead und wurde von seinen Kollegen Dominik von Zehmen und Hendrik Quast unterstützt."
Und nicht nur das, hier ist der Haushalt der Stadt WOB:…