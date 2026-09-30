ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt DHL Group auf 'Hold' - Ziel 59 Euro
- Jefferies belässt DHL auf Hold mit Kursziel 59 Euro
- Luftfrachtraten fielen im September um vier Prozent
- Steigende Treibstoffpreise belasten die Wirtschaft
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach einer Auswertung der jüngsten Trends in der Transportbranche auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Luftfrachtraten hätten im September um vier Prozent unter dem Vorjahresniveau und damit wieder unter dem Stand vom Januar gelegen, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Auswertung. Derweil konstatierte der Experte einen weiterhin starken Anstieg der Treibstoffpreise. Dies stelle ein Risiko für die Gesamtwirtschaft dar, obwohl die Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt und die Industrieproduktion im September für Europa und die USA im Allgemeinen nach oben korrigiert worden seien./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:06 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 56,86 auf Tradegate (30. September 2026, 18:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -17,28 %/+14,40 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 59 Euro
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).