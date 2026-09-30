Netfonds überzeugt: Deutlich positive Entwicklung im 1. Halbjahr 2026
Netfonds setzt im ersten Halbjahr 2026 neue Bestmarken: kräftiges Umsatz- und Ergebniswachstum, stark steigende Assets und ein klarer Ausblick trotz bevorstehendem Delisting.
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- Die Nettoerlöse stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 36,0 % auf 30,9 Mio. Euro; der Brutto-Konzernumsatz wuchs um 27,8 % auf 156,3 Mio. Euro.
- Das EBITDA erhöhte sich auf 10,6 Mio. Euro nach 4,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; die EBITDA-Marge stieg von 21,0 % auf 34,5 %.
- Auch EBIT und EBT legten deutlich zu: Das EBIT erreichte 7,3 Mio. Euro, das EBT 7,2 Mio. Euro.
- Die Assets under Administration wuchsen um 18,7 % auf 35,5 Mrd. Euro, darunter rund 5,7 Mrd. Euro Assets under Management. Die Zielmarke von mehr als 35 Mrd. Euro für 2026 wurde bereits erreicht.
- Für 2026 hält Netfonds an seiner Prognose fest: 310–325 Mio. Euro Brutto-Konzernumsatz, 58,5–61,0 Mio. Euro Nettoumsatz und 16–18 Mio. Euro EBITDA. Der Vorstand erwartet, die Ergebnisprognosen voraussichtlich zu übertreffen, sofern sich die Kapitalmärkte stabil entwickeln.
- Das öffentliche Erwerbsangebot von Warburg Pincus endete am 20. April 2026. Der Abschluss der Übernahme ist nach behördlichen Genehmigungen bis Ende 2026 geplant; dabei ist ein Delisting der Netfonds-Aktien vorgesehen.
Der Kurs von Netfonds lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 81,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,87 % im Plus.
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