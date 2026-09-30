🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetfonds AktievorwärtsNachrichten zu Netfonds
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Netfonds überzeugt: Deutlich positive Entwicklung im 1. Halbjahr 2026

    Netfonds setzt im ersten Halbjahr 2026 neue Bestmarken: kräftiges Umsatz- und Ergebniswachstum, stark steigende Assets und ein klarer Ausblick trotz bevorstehendem Delisting.

    Netfonds überzeugt: Deutlich positive Entwicklung im 1. Halbjahr 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Nettoerlöse stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 36,0 % auf 30,9 Mio. Euro; der Brutto-Konzernumsatz wuchs um 27,8 % auf 156,3 Mio. Euro.
    • Das EBITDA erhöhte sich auf 10,6 Mio. Euro nach 4,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; die EBITDA-Marge stieg von 21,0 % auf 34,5 %.
    • Auch EBIT und EBT legten deutlich zu: Das EBIT erreichte 7,3 Mio. Euro, das EBT 7,2 Mio. Euro.
    • Die Assets under Administration wuchsen um 18,7 % auf 35,5 Mrd. Euro, darunter rund 5,7 Mrd. Euro Assets under Management. Die Zielmarke von mehr als 35 Mrd. Euro für 2026 wurde bereits erreicht.
    • Für 2026 hält Netfonds an seiner Prognose fest: 310–325 Mio. Euro Brutto-Konzernumsatz, 58,5–61,0 Mio. Euro Nettoumsatz und 16–18 Mio. Euro EBITDA. Der Vorstand erwartet, die Ergebnisprognosen voraussichtlich zu übertreffen, sofern sich die Kapitalmärkte stabil entwickeln.
    • Das öffentliche Erwerbsangebot von Warburg Pincus endete am 20. April 2026. Der Abschluss der Übernahme ist nach behördlichen Genehmigungen bis Ende 2026 geplant; dabei ist ein Delisting der Netfonds-Aktien vorgesehen.

    Der Kurs von Netfonds lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 81,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,87 % im Plus.


    Netfonds

    -1,24 %
    -3,05 %
    -2,45 %
    0,00 %
    +66,32 %
    +97,76 %
    +96,78 %
    +183,93 %
    ISIN:DE000A1MME74WKN:A1MME7
    Netfonds direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Netfonds überzeugt: Deutlich positive Entwicklung im 1. Halbjahr 2026 Netfonds setzt im ersten Halbjahr 2026 neue Bestmarken: kräftiges Umsatz- und Ergebniswachstum, stark steigende Assets und ein klarer Ausblick trotz bevorstehendem Delisting.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     