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    Besonders beachtet!

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    SILTRONIC AG Aktie auf Höhenflug - 30.09.2026

    Die SILTRONIC AG Aktie notiert am 30.09.2026 mit +4,84 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - SILTRONIC AG Aktie auf Höhenflug - 30.09.2026
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

    SILTRONIC AG Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 30.09.2026

    Mit einer Performance von +4,84 % konnte die SILTRONIC AG Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +7,27 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 81,23. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der Kurs der SILTRONIC AG Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,50 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +58,76 % gewonnen.

    Während SILTRONIC AG heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,29 %.

    SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,18 %
    1 Monat -3,94 %
    3 Monate -4,50 %
    1 Jahr +71,35 %
    Stand: 30.09.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,69 Mrd.EUR € wert.

    DAX schwächelt, US-Märkte legen zu: Small Caps und Tech-Werte im Fokus


    Europas Leitindizes geraten unter Druck, während sich kleinere Werte und breite US‑Barometer behaupten. Die Märkte zeigen ein gegensätzliches Bild – mit klaren Gewinnern und Verlierern.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 30.09.2026


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    Börsen Update Europa - 30.09. - FTSE Athex 20 stark +1,02 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. Wacker Chemie notiert im Plus, mit +1,70 %.

    SILTRONIC AG Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    +4,46 %
    +3,22 %
    -2,12 %
    -3,50 %
    +72,82 %
    -3,68 %
    -42,98 %
    +241,75 %
    +108,92 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
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