PharmaNest und Mediar Therapeutics arbeiten gemeinsam an der Quantifizierung der ECM- und Fibrose-Remodellierung in der EncompaSSc-Phase-2-Studie zu MTX-474 bei diffuser kutaner systemischer Sklerose

PRINCETON, NJ / ACCESS Newswire / 30. September 2026 / PharmaNest, Inc., ein auf KI-gestützte digitale Pathologie spezialisiertes Unternehmen, das sich auf die quantitative und räumliche Charakterisierung von Fibrose konzentriert, und Mediar Therapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das Pionierarbeit bei „First-in-Class“-Therapien zur Eindämmung und Umkehrung von Fibrose leistet, gaben heute eine Zusammenarbeit bekannt, um fortschrittliche digitale Pathologie in die laufende klinische Phase-2-Studie „EncompaSSc“ von Mediar zu MTX-474 bei Patienten mit diffuser kutaner systemischer Sklerose (dcSSc) zu integrieren.

MTX-474 ist ein First-in-Class-monoklonaler humaner IgG1-Antikörper, der darauf ausgelegt ist, die EphrinB2-Signalübertragung zu neutralisieren – einen Signalweg, der an der Aktivierung von Myofibroblasten, der Ablagerung der extrazellulären Matrix (ECM) und dem Gewebeumbau beteiligt ist und bekanntermaßen die Fibrose bei SSc vorantreibt. Die randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-2-Studie „EncompaSSc“ untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit von MTX-474 bei Patienten mit dcSSc.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird PharmaNest seine KI-gestützten digitalen Pathologieplattformen FibroNest auf Hautbiopsien anwenden, die während der EncompaSSc-Studie entnommen wurden. Mithilfe einer räumlichen Einzelfaseranalyse werden Hunderte von Fibrose- und ECM-Merkmalen räumlich und auf der Ebene einzelner Kollagenfasern quantifiziert und bewertet, wie sich diese Merkmale und die damit verbundenen Fibrotypen nach der Behandlung mit MTX-474 verändern.

Der primäre Wirksamkeitsendpunkt der EncompaSSc-Studie ist die mittlere Veränderung des modifizierten Rodnan Skin Score (mRSS) vom Ausgangswert bis Woche 24, der eine etablierte klinische Beurteilung der Hautverhärtung bei Menschen mit SSc ermöglicht. Der digitale Pathologieansatz von PharmaNest soll diese klinischen und molekularen Endpunkte ergänzen, indem er quantitative räumliche Messungen des Fibroseumbaus ermöglicht und potenziell Mechanismen auf Gewebeebene aufzeigt, die mit dem therapeutischen Ansprechen in Zusammenhang stehen.