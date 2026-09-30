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    Besonders beachtet!

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    Vonovia Aktie unter Verkaufsdruck - 30.09.2026

    Am 30.09.2026 ist die Vonovia Aktie, bisher, um -2,52 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Vonovia Aktie.

    Besonders beachtet! - Vonovia Aktie unter Verkaufsdruck - 30.09.2026
    Foto: 1187094003

    Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

    Vonovia aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2026

    Die Vonovia Aktie notiert aktuell bei 17,020 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,440  entspricht. Die Vonovia Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +2,05 % wieder ab und notiert heute bei 17,020. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Vonovia damit auf -20,36 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Allein seit letzter Woche ist die Vonovia Aktie damit um -3,08 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,57 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Vonovia einen Rückgang von -31,31 %.

    Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,08 %
    1 Monat -14,57 %
    3 Monate -20,36 %
    1 Jahr -35,44 %
    Stand: 30.09.2026, 19:06 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 22 auf 17 Euro, teils mit Erwartung weiterer Verluste bis 12 Euro. Diskutiert werden ein hoher NAV-Abschlag von etwa 63 %, Zins- und Inflationsrisiken sowie teurere Refinanzierungen auslaufender Niedrigkupon-Anleihen. Gegenposition: steigende Mieten könnten Mehrzinsen übertreffen. Ölpreis und mögliche EZB-Zinsschritte gelten als zentrale Kurstreiber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

    Zur Vonovia Diskussion

    Informationen zur Vonovia Aktie

    Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,22 Mrd. € wert.

    DAX schwächelt, US-Märkte legen zu: Small Caps und Tech-Werte im Fokus


    Europas Leitindizes geraten unter Druck, während sich kleinere Werte und breite US‑Barometer behaupten. Die Märkte zeigen ein gegensätzliches Bild – mit klaren Gewinnern und Verlierern.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 30.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im DAX.

    Börsen Update Europa - 30.09. - FTSE Athex 20 stark +1,02 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Vonovia

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,55 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -2,38 %. Grand City Properties notiert im Minus, mit -1,22 %. LEG Immobilien verliert -1,30 % Aroundtown notiert im Minus, mit -3,02 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Vonovia Aktie?


    Ob die Vonovia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vonovia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vonovia

    -2,72 %
    -3,08 %
    -14,57 %
    -20,36 %
    -35,44 %
    -26,05 %
    -63,32 %
    -37,77 %
    +1,04 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
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