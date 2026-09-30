Vonovia Aktie unter Verkaufsdruck - 30.09.2026

Die Vonovia Aktie notiert aktuell bei 17,020€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,440 € entspricht. Die Vonovia Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +2,05 % wieder ab und notiert heute bei 17,020€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Vonovia damit auf -20,36 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Allein seit letzter Woche ist die Vonovia Aktie damit um -3,08 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,57 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Vonovia einen Rückgang von -31,31 %.

Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,08 % 1 Monat -14,57 % 3 Monate -20,36 % 1 Jahr -35,44 %

? wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 30.09.2026, 19:06 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von rund 22 auf 17 Euro, teils mit Erwartung weiterer Verluste bis 12 Euro. Diskutiert werden ein hoher NAV-Abschlag von etwa 63 %, Zins- und Inflationsrisiken sowie teurere Refinanzierungen auslaufender Niedrigkupon-Anleihen. Gegenposition: steigende Mieten könnten Mehrzinsen übertreffen. Ölpreis und mögliche EZB-Zinsschritte gelten als zentrale Kurstreiber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

Informationen zur Vonovia Aktie

Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,22 Mrd. € wert.

Europas Leitindizes geraten unter Druck, während sich kleinere Werte und breite US‑Barometer behaupten. Die Märkte zeigen ein gegensätzliches Bild – mit klaren Gewinnern und Verlierern.

Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im DAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Vonovia

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,55 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -2,38 %. Grand City Properties notiert im Minus, mit -1,22 %. LEG Immobilien verliert -1,30 % Aroundtown notiert im Minus, mit -3,02 %.

Lohnt sich ein Investment in die Vonovia Aktie?

Ob die Vonovia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vonovia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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