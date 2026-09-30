Bayer Aktie unter Verkaufsdruck - 30.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -2,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Bayer: Nach einem Rückgang von -3,33 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,32 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,04 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um -3,24 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,01 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +32,76 % gewonnen.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,24 % 1 Monat +1,01 % 3 Monate +7,04 % 1 Jahr +77,94 %

? wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 30.09.2026, 19:06 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Bayer-Aktie im Bereich von 48 bis 51 Euro. Ein Ausbruch über 50,50 Euro mit Ziel 53,92 Euro scheiterte zunächst, was technisch als möglicher Fehlausbruch gilt. Diskutiert werden zudem ein erwarteter operativer Ergebnisrückgang von etwa 10 % sowie Risiken durch den neuen Roundup-Prozess und strengere EU-Pestizidzulassungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,09 Mrd. € wert.

Die EU-Staaten stellen sich gegen Pläne der EU-Kommission, die zeitlich unbefristete Zulassung vieler Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat zu ermöglichen. Nur für Wirkstoffe und Mittel mit geringem Risiko sollen die regelmäßigen Neuzulassungen für …

Nach einem Ausbruchsversuch geriet die Bayer-Aktie wieder unter Druck und fiel unter den zuvor überwundenen Widerstand zurück. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob sich der jüngste Vorstoß als Fehlausbruch erweist.

Nach einem Ausbruchsversuch geriet die Bayer-Aktie wieder unter Druck und fiel unter den zuvor überwundenen Widerstand zurück. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob sich der jüngste Vorstoß als Fehlausbruch erweist.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Bayer?

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,92 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,24 %. Sanofi legt um +1,53 % zu

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Ob sich ein Einstieg bei der Bayer Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Bayer Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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