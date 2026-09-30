🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Besonders beachtet!

    449 Aufrufe 449 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayer Aktie unter Verkaufsdruck - 30.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -2,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie unter Verkaufsdruck - 30.09.2026
    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -2,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Bayer: Nach einem Rückgang von -3,33 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,32 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    44,99€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    52,49€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 12,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,04 % bestehen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um -3,24 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,01 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +32,76 % gewonnen.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,24 %
    1 Monat +1,01 %
    3 Monate +7,04 %
    1 Jahr +77,94 %
    Stand: 30.09.2026, 19:06 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Bayer-Aktie im Bereich von 48 bis 51 Euro. Ein Ausbruch über 50,50 Euro mit Ziel 53,92 Euro scheiterte zunächst, was technisch als möglicher Fehlausbruch gilt. Diskutiert werden zudem ein erwarteter operativer Ergebnisrückgang von etwa 10 % sowie Risiken durch den neuen Roundup-Prozess und strengere EU-Pestizidzulassungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Zur Bayer Diskussion

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,09 Mrd. € wert.

    EU-Staaten gegen unbefristete Zulassung von Pestiziden


    Die EU-Staaten stellen sich gegen Pläne der EU-Kommission, die zeitlich unbefristete Zulassung vieler Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat zu ermöglichen. Nur für Wirkstoffe und Mittel mit geringem Risiko sollen die regelmäßigen Neuzulassungen für …

    Bayer: War das möglicherweise nur eine Bullenfalle?


    Nach einem Ausbruchsversuch geriet die Bayer-Aktie wieder unter Druck und fiel unter den zuvor überwundenen Widerstand zurück. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob sich der jüngste Vorstoß als Fehlausbruch erweist.

    Bayer: War das möglicherweise nur eine Bullenfalle?


    Nach einem Ausbruchsversuch geriet die Bayer-Aktie wieder unter Druck und fiel unter den zuvor überwundenen Widerstand zurück. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob sich der jüngste Vorstoß als Fehlausbruch erweist.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Bayer?

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,92 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,24 %. Sanofi legt um +1,53 % zu

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Bayer Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Bayer Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Bayer

    -2,40 %
    -3,24 %
    +1,01 %
    +7,04 %
    +77,94 %
    +7,61 %
    +3,29 %
    -42,76 %
    +235,60 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
    Bayer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Bayer Aktie unter Verkaufsdruck - 30.09.2026 Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -2,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     