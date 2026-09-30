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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Telekom Aktie fällt auf 26,09€ - 30.09.2026

    Die Deutsche Telekom Aktie notiert am 30.09.2026 mit -1,21 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom Aktie fällt auf 26,09€ - 30.09.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Deutsche Telekom aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 30.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Telekom Aktie. Sie fällt um -1,21 % auf 26,09. Es bleibt ungemütlich für Deutsche Telekom: Nach einem Rückgang von -1,49 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,21 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutsche Telekom in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,21 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -4,09 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,58 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Telekom bisher ein Minus von -4,60 %.

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,09 %
    1 Monat -8,58 %
    3 Monate +6,21 %
    1 Jahr -8,24 %
    Stand: 30.09.2026, 19:08 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um gegensätzliche Kurserwartungen: Neben einem möglichen Anstieg Richtung 26 Euro werden deutliche Rückgänge erwartet. Diskutiert werden Unterbewertung, über 4% Dividendenrendite, Dividendenwachstum und Aktienrückkäufe. Positiv gesehen werden steigende TMUS-Erträge; kritisch bleiben Verschuldung, Eigenkapital und die Zeit nach Höttges. Langfristige Prognosen reichen bis 40 Euro, beruhen aber auf optimistischen EPS- und Dividendenannahmen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,53 Mrd. € wert.

    BERNSTEIN RESEARCH stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Neutral'


    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 28,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Ulrich Rathe kommentierte am Mittwoch eine Reuters-Meldung positiv. Demnach haben …

    Hält die Unterstützung stand?


    Ein Analystenhaus hat der Deutschen Telekom deutlich das Vertrauen entzogen und Kursziel wie Einstufung kräftig gesenkt. Grund ist vor allem die alte Fusionsspekulation rund um die US-Tochter T-Mobile US, die den Anlegern wieder Sorgen bereitet. Charttechnisch steht die Aktie derweil genau an der Marke, die über die nächste Richtung entscheidet. Downgrade trifft auf Verwässerungssorgen Belastet […] The post Deutsche Telekom-Aktie: Hält die Unterstützung stand? first appeared on sharedeals.de.

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 23.09.-30.09.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Deutsche Telekom?

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,74 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,69 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,49 %. Telefonica verliert -2,67 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,07 %.

    Deutsche Telekom Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Telekom Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Telekom Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Deutsche Telekom

    -1,21 %
    -4,09 %
    -8,58 %
    +6,21 %
    -8,24 %
    +33,28 %
    +50,87 %
    +85,33 %
    +65,07 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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