Intel Aktie legt zu - 30.09.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +2,97 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die Intel Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,14 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +2,97 % hinzu. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Intel Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,81 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -5,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +221,55 %.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,59 % 1 Monat +31,80 % 3 Monate -11,81 % 1 Jahr +252,76 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 30.09.2026, 19:08 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 557,90 Mrd. € wert.

Aktien aus dem europäischen Chipsektor haben ihre Erholung am Mittwoch unterschiedlich stark fortgesetzt. Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der den Unternehmen aus der KI-Branche in Regulierungsfragen Spielraum lässt, galten als …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,62 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,10 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,58 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Intel Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Intel Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Intel Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.