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    Besonders beachtet!

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    Intel Aktie legt zu - 30.09.2026

    Kursbewegung von +2,97 % bei Intel am 30.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie legt zu - 30.09.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Wie hat sich die Intel-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +2,97 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die Intel Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,14 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +2,97 % hinzu. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Intel Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,81 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -5,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Intel auf +221,55 %.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,59 %
    1 Monat +31,80 %
    3 Monate -11,81 %
    1 Jahr +252,76 %
    Stand: 30.09.2026, 19:08 Uhr

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 557,90 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,62 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,10 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,58 % zu

    Lohnt sich ein Investment in die Intel Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Intel Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Intel Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Intel

    +2,88 %
    -5,59 %
    +31,80 %
    -11,81 %
    +252,76 %
    +200,00 %
    +120,00 %
    +208,79 %
    +5.229,28 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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