Microsoft Aktie steigt um +1,79 % - 30.09.2026

Positive Vorzeichen bei Microsoft: Der Kurs klettert um +1,79 % auf 456,90€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microsoft Aktie. Nach einem Plus von +0,15 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 456,90€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +40,61 % bei Microsoft.

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Auf Wochensicht steht bei der Microsoft Aktie damit ein Gewinn von +4,63 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Microsoft eine positive Entwicklung von +10,89 % erlebt.

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,63 % 1 Monat +3,86 % 3 Monate +40,61 % 1 Jahr +2,27 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Stand: 30.09.2026, 19:08 Uhr

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,39 Bil. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,07 %. Apple notiert im Plus, mit +2,08 %. Alphabet notiert im Plus, mit +3,11 %. IBM legt um +0,10 % zu Oracle notiert im Plus, mit +0,23 %.

Lohnt sich ein Investment in die Microsoft Aktie?

Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.