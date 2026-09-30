Nokia Aktie heute im Minus (8,9760€) - 30.09.2026

Die Nokia Aktie ist bisher um -2,16 % auf 8,9760€ gefallen. Das sind -0,1980 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +2,69 % am Vortag kommt es heute bei Nokia zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,16 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Nokia damit auf -19,30 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Auf Wochensicht hat die Nokia Aktie damit -2,06 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,70 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nokia +65,42 % gewonnen.

Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,06 % 1 Monat +4,70 % 3 Monate -19,30 % 1 Jahr +131,93 %

Informationen zur Nokia Aktie

Stand: 30.09.2026, 19:08 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,46 Mrd. € wert.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 13,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Halbleitern bleibe stark und die meisten Unternehmen dürften die Erwartungen zumindest erfüllen, schrieb Janardan Menon …

So schlagen sich die Wettbewerber von Nokia

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,21 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -1,85 %.

Nokia Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nokia Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nokia Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Schreibe Deinen Kommentar