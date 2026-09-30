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    Besonders beachtet!

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    Nokia Aktie heute im Minus (8,9760€) - 30.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Nokia Aktie bisher Verluste von -2,16 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nokia Aktie.

    Besonders beachtet! - Nokia Aktie heute im Minus (8,9760€) - 30.09.2026
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

    Wie hat sich die Nokia-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Nokia Aktie ist bisher um -2,16 % auf 8,9760 gefallen. Das sind -0,1980  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +2,69 % am Vortag kommt es heute bei Nokia zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,16 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Nokia damit auf -19,30 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Auf Wochensicht hat die Nokia Aktie damit -2,06 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,70 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nokia +65,42 % gewonnen.

    Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,06 %
    1 Monat +4,70 %
    3 Monate -19,30 %
    1 Jahr +131,93 %
    Stand: 30.09.2026, 19:08 Uhr

    Informationen zur Nokia Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,46 Mrd. € wert.

    JEFFERIES stuft NOKIA auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 13,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Halbleitern bleibe stark und die meisten Unternehmen dürften die Erwartungen zumindest erfüllen, schrieb Janardan Menon …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Nokia

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,21 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -1,85 %.

    Nokia Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nokia Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nokia Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Nokia

    -2,18 %
    -2,06 %
    +4,70 %
    -19,30 %
    +131,93 %
    +160,56 %
    +94,93 %
    +81,57 %
    -29,84 %
    ISIN:FI0009000681WKN:870737
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