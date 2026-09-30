SpaceX Aktie steigt auf 133,68€ - 30.09.2026

Obwohl sich die SpaceX Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -8,37 % hinnehmen.

Es geht bergauf für SpaceX: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +1,41 % und steht bei 133,68€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SpaceX Aktie. Nach einem Plus von +2,98 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 133,68€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um -2,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,55 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SpaceX um -0,09 % verloren.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,60 % 1 Monat +8,55 % 3 Monate -8,37 % 1 Jahr -0,09 %

? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 30.09.2026, 19:09 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die überraschende Kursstabilität im Zusammenhang mit einem offenbar ausgeweiteten Anthropic-Deal. Diskutiert werden die hohe Bewertung von SpaceX, mögliche Inflations- und Bitcoin-Reserven sowie Wachstumsperspektiven durch Starlink und KI-Rechenzentren im All. Als Risiko wird die ambitionierte Erwartung an Starlinks Anteil am weltweiten Internetverkehr genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Bil. € wert.

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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Alle Systeme laufen", schrieb John Hodulik am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Weltraum- und KI-Konzerns. Er …

Citi sieht nach dem jüngsten Starship-Erfolg einen Weg zu 900 US-Dollar je Aktie. Entscheidend ist, ob SpaceX Starts, Starlink und KI schnell genug skalieren kann.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SpaceX?

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,13 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,22 %. Northrop Grumman verliert -3,48 %

SpaceX Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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