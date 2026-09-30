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    Besonders beachtet!

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    SpaceX Aktie steigt auf 133,68€ - 30.09.2026

    Kursbewegung von +1,41 % bei SpaceX am 30.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie steigt auf 133,68€ - 30.09.2026
    Foto: stock.adobe.com

    SpaceX aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 30.09.2026

    Es geht bergauf für SpaceX: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +1,41 % und steht bei 133,68. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SpaceX Aktie. Nach einem Plus von +2,98 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 133,68. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Obwohl sich die SpaceX Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -8,37 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um -2,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,55 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SpaceX um -0,09 % verloren.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,60 %
    1 Monat +8,55 %
    3 Monate -8,37 %
    1 Jahr -0,09 %
    Stand: 30.09.2026, 19:09 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die überraschende Kursstabilität im Zusammenhang mit einem offenbar ausgeweiteten Anthropic-Deal. Diskutiert werden die hohe Bewertung von SpaceX, mögliche Inflations- und Bitcoin-Reserven sowie Wachstumsperspektiven durch Starlink und KI-Rechenzentren im All. Als Risiko wird die ambitionierte Erwartung an Starlinks Anteil am weltweiten Internetverkehr genannt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Bil. € wert.

    NuRAN Leverages Starlink Backhaul to Drive Higher Revenue Per Rural Site


    Africa's mobile operators generated $60.5 billion in 2025 revenue; GSMA projects $90.3 billion by 2030 as NuRAN targets more 4G traffic from rural sites.More traffic through a rural tower. More capacity for 4G. More revenue potential from …

    UBS stuft SpaceX auf 'Buy'


    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Alle Systeme laufen", schrieb John Hodulik am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Weltraum- und KI-Konzerns. Er …

    Mehr als 6x Börsenwert: SpaceX könnte auf 12,2 Billionen US-Dollar explodieren


    Citi sieht nach dem jüngsten Starship-Erfolg einen Weg zu 900 US-Dollar je Aktie. Entscheidend ist, ob SpaceX Starts, Starlink und KI schnell genug skalieren kann.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SpaceX?

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,13 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,22 %. Northrop Grumman verliert -3,48 %

    SpaceX Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SpaceX

    +1,38 %
    -2,60 %
    +8,55 %
    -8,37 %
    -16,48 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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