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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie gut behauptet +1,65 % - 30.09.2026

    Kursbewegung von +1,65 % bei NVIDIA am 30.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie gut behauptet +1,65 % - 30.09.2026
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 30.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,65 % im Plus. Damit gelingt der NVIDIA Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,52 % am Vortag folgt heute ein Plus von +1,65 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in NVIDIA investiert war, konnte einen Gewinn von +17,19 % verbuchen.

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    Auf Wochensicht steht bei der NVIDIA Aktie damit ein Gewinn von +0,78 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,66 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NVIDIA einen Anstieg von +25,62 %.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,78 %
    1 Monat +6,66 %
    3 Monate +17,19 %
    1 Jahr +30,12 %
    Stand: 30.09.2026, 19:09 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um gegensätzliche Erwartungen: Einige setzen nach dem starken Kursanstieg und nahe Allzeithoch auf fallende Kurse per Short. Andere verweisen auf den intakten Aufwärtstrend, auf von 44 auf 70 % angehobene Umsatzwachstumsprognosen und verbesserte Kennzahlen. Diskutiert wird zudem, ob ein Aktienrückkaufprogramm von 235 Mrd. USD bis FY28 aus Cashflow und verfügbaren Mitteln finanzierbar ist.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,90 Bil. € wert.

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    NVIDIA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    +1,42 %
    +0,78 %
    +6,66 %
    +17,19 %
    +30,12 %
    +384,01 %
    +1.024,86 %
    +13.295,65 %
    +1.451.328,57 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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