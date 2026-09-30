Gerresheimer Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,43 % - 30.09.2026

Positive Vorzeichen bei Gerresheimer: Der Kurs klettert um +4,43 % auf 28,78€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Gerresheimer Aktie. Nach einem Plus von +1,17 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 28,78€, mit einem Plus von +4,43 %. Setzt sich der positive Trend fort?

Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +0,36 % bei Gerresheimer.

Allein seit letzter Woche ist die Gerresheimer Aktie damit um +11,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,40 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,94 % verloren.

Gerresheimer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,70 % 1 Monat +4,40 % 3 Monate +0,36 % 1 Jahr -22,16 %

? wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 30.09.2026, 19:10 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um enttäuschende Q2-Zahlen: mehr als 90 Mio. Euro negativer Cashflow, höhere Schulden und eine Leverage-Zielgröße von 3 belasten die Einschätzung. Kritisiert wird der Einbruch im Spritzengeschäft von Primary Injectable trotz GLP-1-Bezug. Hoffnungen richten sich auf den zeitnahen Centor-Verkauf und einen möglichen Kursanstieg über 30 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 992,68 Mio. € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

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Gerresheimer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Gerresheimer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Gerresheimer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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