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    Marktgeflüster

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    PCE-Inflation: Gold und Zinsen glauben manipulierten Daten nicht!

    Denn bei den heutigen PCE-Daten zur Inflation hat das Bureau of Labor Statistics die stark steigenden Preise für KI-Komponenten wie Arbeitsspeicher sowie für Portfoliomanagement neu "berechnet"

    Die niedrigeren Daten zur PCE-Inflation ließen die Aktienmärkte steigen - aber Gold und Zinsen zeigen, dass man den manipulierten Daten nicht glaubt! Denn bei den heutigen PCE-Daten zur Inflation hat das Bureau of Labor Statistics die stark steigenden Preise für KI-Komponenten wie Arbeitsspeicher sowie für Portfoliomanagement neu "berechnet" und damit faktisch zwei extreme Inflations-Treiber schlicht eliminiert! Während die Aktienmärkte jubeln, verflog die Euphorie bei (Kapitalmarkt-) Zinsen und Gold schnell: die Zinsen höher als vor den PCE-Daten, Gold tiefer als vor den PCE-Daten. Mit anderen Worten: Gold und Zinsen erklären die Inflations-Daten zu einem durchsichtigen Bluff - kommt das bald auch bei den Aktienmärkten an, die in der Regel eine etwas längere Leitung haben?

    Hinweis aus Video: https://www.investing-referral.com/fugi/
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    Das Video "PCE-Inflation: Gold und Zinsen glauben manipulierten Daten nicht! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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