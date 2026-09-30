Börsen Update
Börsen Update USA - 30.09. - US Tech 100 stark +0,83 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 steht aktuell (19:59:21) bei 51.273,54 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Apple +2,10 %, Microsoft +1,91 %, Salesforce +1,74 %, Amazon +1,70 %, Visa (A) -1,41 %
Flop-Werte: Sherwin-Williams -1,89 %, Merck & Co -1,66 %, Unitedhealth Group -1,42 %
Der US Tech 100 steht bei 30.591,04 PKT und gewinnt bisher +0,83 %.
Top-Werte: Synopsys +3,21 %, Intel +3,18 %, Datadog Registered (A) +3,17 %, Palo Alto Networks +3,11 %, Rocket Lab Corporation +3,00 %
Flop-Werte: Constellation Energy -3,78 %, AppLovin Registered (A) -3,41 %, Arm Holdings -2,31 %, Astera Labs -2,21 %, DoorDash Registered (A) -2,15 %
Der US 500 bewegt sich bei 7.704,29 PKT und steigt um +0,44 %.
Top-Werte: Gen Digital +6,13 %, Hewlett Packard Enterprise +5,47 %, Cboe Global Markets +5,06 %, Huntington Ingalls Industries +4,18 %, ServiceNow +3,50 %
Flop-Werte: Jabil -9,84 %, Moderna -5,64 %, General Motors -4,25 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -4,06 %, Northrop Grumman -3,96 %
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