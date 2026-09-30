Zalando Aktie legt am 30.09.2026 stark zu

Positive Vorzeichen bei Zalando: Der Kurs klettert um +3,86 % auf 22,710€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Zalando Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 22,710€, mit einem Plus von +3,86 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Zalando Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,08 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -4,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,34 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Zalando -13,45 % verloren.

Während Zalando heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,06 %. Damit gehört Zalando heute zu den auffälligeren Werten.

Zalando Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,57 % 1 Monat -9,34 % 3 Monate -14,08 % 1 Jahr -16,70 %

Informationen zur Zalando Aktie

Stand: 30.09.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,00 Mrd.EUR € wert.

Europas Leitindizes geraten unter Druck, während sich kleinere Werte und breite US‑Barometer behaupten. Die Märkte zeigen ein gegensätzliches Bild – mit klaren Gewinnern und Verlierern.

Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im DAX.

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Zalando SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte Zalando SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 30.09.2026 / 15:23 CET/CEST …

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Zalando Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Zalando Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.