Elliott Wellen Analyse
DAX nähert sich der Zielmarke an
Foto: www.robbys-elliottwellen.de
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Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.
Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 26619 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26619; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.
Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)
Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.
Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.
Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 26619). Das Maximalziel 25851 einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Minimalziel einer gedehnten orangenen 5 ist 28906 (blauer Pfad).
Die orangene 5 kann mit lila 1=25153, lila 2=24692, lila 3=26579 oberhalb des Mindestziels 25903, lila 4=25911 sowie lila 5/grüner 1=26619 und laufender grüner 2 bisher 25153 (rote A=25168, rote B bisher 25784 – oberhalb 38er RT 25722, vermutlich laufende rote C bisher 25153) gezählt werden. Mit unterschreiten des 23er RTs bei 25496 (dunkelgrüne Fibos) wurde die grüne 2 aktiviert; für die avisierte Zielmarke der orangenen 5 bei 28906 sollte die grüne 2 idealerweise das 38er RT bei 24801 erreichen. Die grüne 3 dürfte erst starten, wenn die 24801 abgearbeitet wurden.
Power-Impuls (Umrandete Beschriftung; Nebenvariante)
Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 wurde bei 21860 beendet. Es läuft die lila 3 (bisher 26619).
Fazit:
DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.
Disclaimer:
Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.
Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 26619 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 26619; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.
Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)
Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.
Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.
Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 26619). Das Maximalziel 25851 einer kurzen orangenen 5 wurde überschritten; das Minimalziel einer gedehnten orangenen 5 ist 28906 (blauer Pfad).
Die orangene 5 kann mit lila 1=25153, lila 2=24692, lila 3=26579 oberhalb des Mindestziels 25903, lila 4=25911 sowie lila 5/grüner 1=26619 und laufender grüner 2 bisher 25153 (rote A=25168, rote B bisher 25784 – oberhalb 38er RT 25722, vermutlich laufende rote C bisher 25153) gezählt werden. Mit unterschreiten des 23er RTs bei 25496 (dunkelgrüne Fibos) wurde die grüne 2 aktiviert; für die avisierte Zielmarke der orangenen 5 bei 28906 sollte die grüne 2 idealerweise das 38er RT bei 24801 erreichen. Die grüne 3 dürfte erst starten, wenn die 24801 abgearbeitet wurden.
Power-Impuls (Umrandete Beschriftung; Nebenvariante)
Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 wurde bei 21860 beendet. Es läuft die lila 3 (bisher 26619).
Fazit:
DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.
Disclaimer:
Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.
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