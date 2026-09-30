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    Aktien New York

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    Techwerte steigen - Inflationsdaten überraschen positiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Niedrige PCE-Inflation stützt US-Technologiewerte
    • S&P 500 und Nasdaq steigen, der Dow gibt nach
    • HPE steigt nach AMD-Auftrag, Moderna fällt stark
    Aktien New York - Techwerte steigen - Inflationsdaten überraschen positiv
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Unerwartet niedrige Inflationsdaten haben am Mittwoch an den US-Börsen die konjunktursensiblen Technologiewerte gestützt. Der Preisindex PCE, ein von der Notenbank Fed bevorzugter Preisindikator, verharrte im August auf 3,4 Prozent, während Analysten einen Wert von 3,7 Prozent erwartet hatten.

    Der PCE-Index stellt die Preisentwicklung für private Haushalte dar und wird an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Die Inflationsdaten stießen am Markt auf ein positives Echo, da sie den Druck auf die Währungshüter für eine weitere Leitzinsanhebung minderten.

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    Der Dow Jones Industrial gab zuletzt um 0,2 Prozent auf 51.235 Punkte nach. Damit deutet sich für den Leitindex auf Monatssicht erstmals nach fünf Anstiegen wieder ein Verlust an. Zudem dürfte der Dow das dritte Quartal im Minus beenden - nach einem deutlichen Plus im zweiten Jahresviertel.

    Der marktbreite S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,4 Prozent auf 7.702 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,7 Prozent auf 30.564 Punkte aufwärts.

    Unter den Einzelwerten sorgte HP Enterprise (HPE) für Gesprächsstoff. Der Spezialist für IT-Infrastruktur, Cloud-Lösungen und Technologiedienstleistungen erhielt einen 1,2 Milliarden US-Dollar schweren Auftrag vom Chipriesen AMD . Die Aktien von HPE zogen im S&P 500 um 5,5 Prozent an, während die von AMD um fast ein Prozent fielen.

    Unter den schwächsten Werten im S&P 500 litten die Moderna-Titel unter Gewinnmitnahmen nach dem höchsten Stand seit Dezember 2022 und knickten um fast sechs Prozent ein. Die US-Bank Citigroup stufte die Aktien ab und rät nun zum Verkauf. Der Optimismus wegen der Erfolge des Impfstoff-Spezialisten im Onkologiebereich sei inzwischen mehr als eingepreist, hieß es zur Begründung.

    Die insgesamt wenig bewegten Anteilscheine von Boeing büßten anfängliche Gewinne ein und fielen zuletzt um 0,6 Prozent. Der kriselnde Flugzeugbauer bekam den milliardenschweren Zuschlag für den Bau des nächsten Kampfjet-Modells für die US-Marine. Er stach damit seinen Konkurrenten Northrop Grumman aus, dessen Aktien um 4 Prozent sanken. Im vergangenen Jahr hatte Boeing bereits den Hersteller Lockheed Martin bei dem neuen F-47 für die US-Luftwaffe übertrumpft./la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 536,4 auf Tradegate (30. September 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 631,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 540,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 730,00USD was eine Bandbreite von -0,24 %/+34,86 % bedeutet.





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