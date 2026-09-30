Avemio: Adverse 2025 Audit Opinion as Annual Report Is Published
Avemio AG’s 2025 annual report reveals a critical audit verdict: doubts about going concern, contested goodwill, and unresolved restructuring at key subsidiary Teltec AG.
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- Avemio AG published its 2025 annual report on September 30, 2026.
- Auditor RGW CONTENT GmbH & Co. KG issued an adverse opinion on the 2025 consolidated financial statements and group management report.
- The auditor objected to preparing the accounts on a going-concern basis because Teltec AG, which is in self-administered insolvency, had no finalized restructuring plan when the accounts were prepared and audited.
- The auditor said measures to secure liquidity were not sufficiently assured.
- The auditor considered Teltec AG’s €9.9 million goodwill carrying amount inappropriate and judged the effects to be material and pervasive.
- Avemio’s Management Board believes a viable restructuring solution is achievable, while the group report discloses material uncertainty about the Group’s ability to continue as a going concern.
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