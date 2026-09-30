Avemio unter Druck: Versagungsvermerk im Geschäftsbericht 2025
Ein ungewöhnlicher Prüfungsvermerk stellt die Zukunft der Avemio AG in Frage: Der Konzernabschluss 2025 stößt wegen der Krise der Tochter Teltec AG auf massiven Widerspruch.
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- Avemio AG erhielt am 30. September 2026 einen Versagungsvermerk für den Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2025; der Geschäftsbericht wurde am selben Tag veröffentlicht.
- Der Abschlussprüfer hält die Bilanzierung unter der Annahme der Unternehmensfortführung für nicht gerechtfertigt.
- Als Begründung nennt der Prüfer, dass für die insolvente Tochtergesellschaft Teltec AG bei Aufstellung und Prüfung noch kein endgültiges Sanierungskonzept vorlag.
- Auch die zur Sicherung der Liquidität nötigen Maßnahmen seien nach Ansicht des Prüfers nicht ausreichend gesichert gewesen.
- Der Prüfer beanstandet außerdem den fortgeführten Ansatz des Geschäfts- oder Firmenwerts der Teltec AG von 9,9 Millionen Euro; die Auswirkungen seien wesentlich und umfassend.
- Der Vorstand hält eine tragfähige Sanierungslösung weiterhin für erreichbar. Laut Konzernlagebericht besteht bis dahin jedoch eine wesentliche Unsicherheit hinsichtlich der Fortführung des Konzerns.
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