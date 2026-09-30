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    Avemio unter Druck: Versagungsvermerk im Geschäftsbericht 2025

    Ein ungewöhnlicher Prüfungsvermerk stellt die Zukunft der Avemio AG in Frage: Der Konzernabschluss 2025 stößt wegen der Krise der Tochter Teltec AG auf massiven Widerspruch.

    Avemio unter Druck: Versagungsvermerk im Geschäftsbericht 2025
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Avemio AG erhielt am 30. September 2026 einen Versagungsvermerk für den Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2025; der Geschäftsbericht wurde am selben Tag veröffentlicht.
    • Der Abschlussprüfer hält die Bilanzierung unter der Annahme der Unternehmensfortführung für nicht gerechtfertigt.
    • Als Begründung nennt der Prüfer, dass für die insolvente Tochtergesellschaft Teltec AG bei Aufstellung und Prüfung noch kein endgültiges Sanierungskonzept vorlag.
    • Auch die zur Sicherung der Liquidität nötigen Maßnahmen seien nach Ansicht des Prüfers nicht ausreichend gesichert gewesen.
    • Der Prüfer beanstandet außerdem den fortgeführten Ansatz des Geschäfts- oder Firmenwerts der Teltec AG von 9,9 Millionen Euro; die Auswirkungen seien wesentlich und umfassend.
    • Der Vorstand hält eine tragfähige Sanierungslösung weiterhin für erreichbar. Laut Konzernlagebericht besteht bis dahin jedoch eine wesentliche Unsicherheit hinsichtlich der Fortführung des Konzerns.



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