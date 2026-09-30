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Constellation Energy Aktie fällt am 30.09.2026 um -4,53 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
Die Constellation Energy Aktie notiert am 30.09.2026 mit -4,53 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Constellation Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom und Erdgas liefert. Mit innovativen Energielösungen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Duke Energy und Exelon.
Constellation Energy aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2026
Die Anleger von Constellation Energy müssen heute einen Kursrückgang von -4,53 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 222,75€. Nach dem Plus von +2,16 % am Vortag kommt es heute bei Constellation Energy zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,53 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Obwohl die Constellation Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,67 %.
Auf Wochensicht hat die Constellation Energy Aktie damit -5,17 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,52 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -23,07 % verloren.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.
Constellation Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,17 %
|1 Monat
|-2,52 %
|3 Monate
|+2,67 %
|1 Jahr
|-18,67 %
Informationen zur Constellation Energy Aktie
Es gibt 354 Mio. Constellation Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,52 Mrd.EUR € wert.
Börsen Update USA - 30.09. - US Tech 100 stark +0,83 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Börsenstart USA - 30.09. - US Tech 100 stark +0,63 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Constellation Energy Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Constellation Energy Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Constellation Energy Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.