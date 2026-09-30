Constellation Energy Aktie fällt am 30.09.2026 um -4,53 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Die Anleger von Constellation Energy müssen heute einen Kursrückgang von -4,53 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 222,75€. Nach dem Plus von +2,16 % am Vortag kommt es heute bei Constellation Energy zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,53 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Constellation Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom und Erdgas liefert. Mit innovativen Energielösungen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Duke Energy und Exelon.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Obwohl die Constellation Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,67 %.

Auf Wochensicht hat die Constellation Energy Aktie damit -5,17 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,52 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -23,07 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

Constellation Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,17 % 1 Monat -2,52 % 3 Monate +2,67 % 1 Jahr -18,67 %

Informationen zur Constellation Energy Aktie

Stand: 30.09.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 354 Mio. Constellation Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,52 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Constellation Energy Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Constellation Energy Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Constellation Energy Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.