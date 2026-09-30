Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.09.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Synopsys
Tagesperformance: +4,71 %
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 1
Performance 1M: +2,81 %
Performance 1M: +2,81 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -4,56 %
Tagesperformance: -4,56 %
Platz 2
Performance 1M: -6,47 %
Performance 1M: -6,47 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -4,22 %
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 3
Performance 1M: -2,52 %
Performance 1M: -2,52 %
Intel
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 4
Performance 1M: +32,71 %
Performance 1M: +32,71 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +3,17 %
Tagesperformance: +3,17 %
Platz 5
Performance 1M: -12,20 %
Performance 1M: -12,20 %
Adobe
Tagesperformance: +3,16 %
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 6
Performance 1M: -18,30 %
Performance 1M: -18,30 %
Intuit
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 7
Performance 1M: -23,48 %
Performance 1M: -23,48 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,96 %
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 8
Performance 1M: -15,32 %
Performance 1M: -15,32 %
Autodesk
Tagesperformance: +2,88 %
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 9
Performance 1M: -19,96 %
Performance 1M: -19,96 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 10
Performance 1M: +0,54 %
Performance 1M: +0,54 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 11
Performance 1M: +15,53 %
Performance 1M: +15,53 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 12
Performance 1M: +0,74 %
Performance 1M: +0,74 %
Alphabet
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 13
Performance 1M: +0,64 %
Performance 1M: +0,64 %
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 14
Performance 1M: +4,56 %
Performance 1M: +4,56 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 15
Performance 1M: -5,29 %
Performance 1M: -5,29 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 16
Performance 1M: +10,97 %
Performance 1M: +10,97 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 17
Performance 1M: +25,94 %
Performance 1M: +25,94 %
Fortinet
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 18
Performance 1M: +8,30 %
Performance 1M: +8,30 %
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