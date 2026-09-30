Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 30.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +6,78 %
Performance 1M: -31,25 %
Tagesperformance: -5,42 %
Performance 1M: +54,68 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,93 %
Performance 1M: +30,17 %
Tagesperformance: +4,85 %
Performance 1M: +2,81 %
Tagesperformance: -4,57 %
Performance 1M: -6,47 %
Tagesperformance: -4,23 %
Performance 1M: -2,52 %
Tagesperformance: -4,19 %
Performance 1M: -8,92 %
Tagesperformance: +4,04 %
Performance 1M: -9,99 %
Tagesperformance: +4,02 %
Performance 1M: -13,33 %
Tagesperformance: -3,85 %
Performance 1M: -9,67 %
Tagesperformance: -3,83 %
Performance 1M: -20,26 %
? wallstreetONLINE-Community zu General Mills (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,67 %
Performance 1M: -7,54 %
Tagesperformance: -3,61 %
Performance 1M: -15,63 %
? wallstreetONLINE-Community zu Conagra Brands (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,47 %
Performance 1M: -5,96 %
Tagesperformance: -3,45 %
Performance 1M: +36,70 %
Tagesperformance: +3,39 %
Performance 1M: +32,71 %
Tagesperformance: -3,30 %
Performance 1M: -14,15 %
Tagesperformance: +3,27 %
Performance 1M: -17,50 %
Tagesperformance: -3,23 %
Performance 1M: +9,91 %
Tagesperformance: -3,21 %
Performance 1M: +14,09 %
Tagesperformance: +3,17 %
Performance 1M: -12,20 %
Tagesperformance: +3,16 %
Performance 1M: -18,30 %
Tagesperformance: +3,00 %
Performance 1M: -4,19 %
Tagesperformance: +2,97 %
Performance 1M: -23,48 %
Tagesperformance: +2,96 %
Performance 1M: -15,32 %
Tagesperformance: +2,88 %
Performance 1M: -19,96 %
Tagesperformance: +2,88 %
Performance 1M: +2,28 %
Tagesperformance: -2,84 %
Performance 1M: -1,77 %
Tagesperformance: -2,74 %
Performance 1M: -3,04 %
Tagesperformance: +2,64 %
Performance 1M: +0,54 %
Tagesperformance: -2,59 %
Performance 1M: +7,45 %
Tagesperformance: -2,55 %
Performance 1M: -6,79 %
Tagesperformance: +2,54 %
Performance 1M: +6,08 %
Tagesperformance: +2,54 %
Performance 1M: +15,53 %
Tagesperformance: -2,43 %
Performance 1M: -1,29 %
Tagesperformance: +2,41 %
Performance 1M: -5,02 %
Tagesperformance: -2,38 %
Performance 1M: -12,61 %
Tagesperformance: -2,30 %
Performance 1M: +4,22 %
Tagesperformance: -2,27 %
Performance 1M: -17,34 %