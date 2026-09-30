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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 30.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 30.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Jabil
    ISIN: US4663131039
    WKN: 886423
    Die Jabil Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,63 %.

    Gen Digital
    Tagesperformance: +6,78 %
    Platz 2
    Performance 1M: -31,25 %
    Chart Gen Digital
    ISIN: US6687711084
    WKN: A2PUXE
    Die Gen Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,78 %.

    Moderna
    Tagesperformance: -5,42 %
    Platz 3
    Performance 1M: +54,68 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,42 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen nach Analystenkommentaren und der zugelassenen Bayer-Klage. Diskutiert werden der Rücksetzer samt Eröffnungslücke, mögliche Stop-Loss-Verkäufe und die Frage, ob sich der Kurs wieder erholt. Zugleich gelten der Schluss über 200 Dollar und das Chartbild als stark; einige Anleger sehen langfristiges Potenzial, da Moderna sich zur Ertragsstory entwickeln könnte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: +4,93 %
    Platz 4
    Performance 1M: +30,17 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,93 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +4,85 %
    Platz 5
    Performance 1M: +2,81 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,85 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -4,57 %
    Platz 6
    Performance 1M: -6,47 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,57 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: -4,23 %
    Platz 7
    Performance 1M: -2,52 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,23 %.

    General Motors
    Tagesperformance: -4,19 %
    Platz 8
    Performance 1M: -8,92 %
    Chart General Motors
    ISIN: US37045V1008
    WKN: A1C9CM
    Die General Motors Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,19 %.

    Huntington Ingalls Industries
    Tagesperformance: +4,04 %
    Platz 9
    Performance 1M: -9,99 %
    Chart Huntington Ingalls Industries
    ISIN: US4464131063
    WKN: A1JE8X
    Die Huntington Ingalls Industries Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,04 %.

    Cboe Global Markets
    Tagesperformance: +4,02 %
    Platz 10
    Performance 1M: -13,33 %
    Chart Cboe Global Markets
    ISIN: US12503M1080
    WKN: A1CZTX
    Die Cboe Global Markets Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,02 %.

    Northrop Grumman
    Tagesperformance: -3,85 %
    Platz 11
    Performance 1M: -9,67 %
    Chart Northrop Grumman
    ISIN: US6668071029
    WKN: 851915
    Die Northrop Grumman Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,85 %.

    General Mills
    Tagesperformance: -3,83 %
    Platz 12
    Performance 1M: -20,26 %
    Chart General Mills
    ISIN: US3703341046
    WKN: 853862
    Die General Mills Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,83 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu General Mills (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Hoffnung auf eine Wende und den zuletzt steigenden Kurs. General Mills übertraf niedrige Quartalserwartungen und bestätigte den Jahresausblick; zugleich blieb der organische Umsatz unverändert, das bereinigte EPS sank um 13 Prozent und höhere Kosten sowie schwächere Absatzmengen belasten. Kosteneinsparungen, eine als gedeckt eingeschätzte Dividende mit rund 6,9 Prozent Rendite und ein niedriger Aktienkurs stützen die optimistische Einschätzung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber General Mills eingestellt.

    ServiceNow
    Tagesperformance: +3,67 %
    Platz 13
    Performance 1M: -7,54 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,67 %.

    Conagra Brands
    Tagesperformance: -3,61 %
    Platz 14
    Performance 1M: -15,63 %
    Chart Conagra Brands
    ISIN: US2058871029
    WKN: 861259
    Die Conagra Brands Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,61 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Conagra Brands (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Conagras überraschend starkes bereinigtes Quartals-EPS von 0,41 US-Dollar gegenüber 0,28 US-Dollar erwartet; der Umsatz sank jedoch leicht. Die Aktie legte vorbörslich rund 3 % zu. Die Jahresprognose wurde bestätigt, während organischer Umsatz und Margen unter Druck bleiben. Diskutiert werden außerdem die halbierte Dividende, Sorgen um Frachtkosten und ein RBC-Kursziel von 14 US-Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Conagra Brands eingestellt.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: +3,47 %
    Platz 15
    Performance 1M: -5,96 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,47 %.

    Skyworks Solutions
    Tagesperformance: -3,45 %
    Platz 16
    Performance 1M: +36,70 %
    Chart Skyworks Solutions
    ISIN: US83088M1027
    WKN: 857760
    Die Skyworks Solutions Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,45 %.

    Intel
    Tagesperformance: +3,39 %
    Platz 17
    Performance 1M: +32,71 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,39 %.

    McCormick
    Tagesperformance: -3,30 %
    Platz 18
    Performance 1M: -14,15 %
    Chart McCormick
    ISIN: US5797802064
    WKN: 858250
    Die McCormick Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,30 %.

    FactSet Research Systems
    Tagesperformance: +3,27 %
    Platz 19
    Performance 1M: -17,50 %
    Chart FactSet Research Systems
    ISIN: US3030751057
    WKN: 901629
    Die FactSet Research Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,27 %.

    Corning
    Tagesperformance: -3,23 %
    Platz 20
    Performance 1M: +9,91 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,23 %.

    Robinhood Markets Registered (A)
    Tagesperformance: -3,21 %
    Platz 21
    Performance 1M: +14,09 %
    Chart Robinhood Markets Registered (A)
    ISIN: US7707001027
    WKN: A3CVQC
    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,21 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: +3,17 %
    Platz 22
    Performance 1M: -12,20 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,17 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +3,16 %
    Platz 23
    Performance 1M: -18,30 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,16 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: +3,00 %
    Platz 24
    Performance 1M: -4,19 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,00 %.

    Intuit
    Tagesperformance: +2,97 %
    Platz 25
    Performance 1M: -23,48 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,97 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +2,96 %
    Platz 26
    Performance 1M: -15,32 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,96 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +2,88 %
    Platz 27
    Performance 1M: -19,96 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,88 %.

    HP
    Tagesperformance: +2,88 %
    Platz 28
    Performance 1M: +2,28 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,88 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -2,84 %
    Platz 29
    Performance 1M: -1,77 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,84 %.

    Illinois Tool Works
    Tagesperformance: -2,74 %
    Platz 30
    Performance 1M: -3,04 %
    Chart Illinois Tool Works
    ISIN: US4523081093
    WKN: 861219
    Die Illinois Tool Works Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,74 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +2,64 %
    Platz 31
    Performance 1M: +0,54 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,64 %.

    Kroger
    Tagesperformance: -2,59 %
    Platz 32
    Performance 1M: +7,45 %
    Chart Kroger
    ISIN: US5010441013
    WKN: 851544
    Die Kroger Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,59 %.

    The Mosaic
    Tagesperformance: -2,55 %
    Platz 33
    Performance 1M: -6,79 %
    Chart The Mosaic
    ISIN: US61945C1036
    WKN: A1JFWK
    Die The Mosaic Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,55 %.

    Veeva Systems Registered (A)
    Tagesperformance: +2,54 %
    Platz 34
    Performance 1M: +6,08 %
    Chart Veeva Systems Registered (A)
    ISIN: US9224751084
    WKN: A1W5SA
    Die Veeva Systems Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,54 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +2,54 %
    Platz 35
    Performance 1M: +15,53 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,54 %.

    Dollar General Corporation
    Tagesperformance: -2,43 %
    Platz 36
    Performance 1M: -1,29 %
    Chart Dollar General Corporation
    ISIN: US2566771059
    WKN: A0YEES
    Die Dollar General Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,43 %.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    Tagesperformance: +2,41 %
    Platz 37
    Performance 1M: -5,02 %
    Chart Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    ISIN: LR0008862868
    WKN: 886286
    Die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,41 %.

    Apollo Global Management
    Tagesperformance: -2,38 %
    Platz 38
    Performance 1M: -12,61 %
    Chart Apollo Global Management
    ISIN: US03769M1062
    WKN: A3DB5F
    Die Apollo Global Management Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,38 %.

    Vistra
    Tagesperformance: -2,30 %
    Platz 39
    Performance 1M: +4,22 %
    Chart Vistra
    ISIN: US92840M1027
    WKN: A2DJE5
    Die Vistra Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,30 %.

    Weyerhaeuser
    Tagesperformance: -2,27 %
    Platz 40
    Performance 1M: -17,34 %
    Chart Weyerhaeuser
    ISIN: US9621661043
    WKN: 854357
    Die Weyerhaeuser Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,27 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 30.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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