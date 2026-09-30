AppLovin Registered (A) Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 30.09.2026

Die AppLovin Registered (A) Aktie ist bisher um -5,03 % auf 256,40€ gefallen. Das sind -13,58 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der AppLovin Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 256,40€, mit einem Minus von -5,03 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die AppLovin Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -38,06 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,07 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,70 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AppLovin Registered (A) eine negative Entwicklung von -53,52 % erlebt.

Während AppLovin Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,33 %.

AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,07 % 1 Monat -6,70 % 3 Monate -38,06 % 1 Jahr -55,65 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Stand: 30.09.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 304 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,36 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im US 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob sich ein Einstieg bei der AppLovin Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AppLovin Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.