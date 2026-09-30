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    Besonders beachtet!

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    AppLovin Registered (A) Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 30.09.2026

    Kursbewegung von -5,03 % bei AppLovin Registered (A) am 30.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - AppLovin Registered (A) Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 30.09.2026
    Foto: 1464816096

    AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

    Aktueller Stand der AppLovin Registered (A) Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 30.09.2026

    Die AppLovin Registered (A) Aktie ist bisher um -5,03 % auf 256,40 gefallen. Das sind -13,58  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der AppLovin Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 256,40, mit einem Minus von -5,03 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die AppLovin Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -38,06 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,07 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,70 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AppLovin Registered (A) eine negative Entwicklung von -53,52 % erlebt.

    Während AppLovin Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,33 %.

    AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,07 %
    1 Monat -6,70 %
    3 Monate -38,06 %
    1 Jahr -55,65 %
    Stand: 30.09.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

    Es gibt 304 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 78,36 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 30.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im US Tech 100.

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 30.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 30.09.2026 im US 500.

    Börsen Update USA - 30.09. - US Tech 100 stark +0,83 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob sich ein Einstieg bei der AppLovin Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AppLovin Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    AppLovin Registered (A)

    -4,79 %
    -11,15 %
    -6,78 %
    -38,06 %
    -55,65 %
    +613,28 %
    +352,15 %
    ISIN:US03831W1080WKN:A2QR0K
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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